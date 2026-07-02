Вперше після новини про вагітність: Енн Гетевей показалася на публіці в Нью-Йорку

Енн Гетевей вийшла у світ після новини про свою третю вагітність. Вона продемонструвала стильні вбрання, які вдало підкреслили її округлий животик.

43-річну акторку помітили в Нью-Йорку, де вона бере участь у промотурі нового фільму Крістофера Нолана "Одіссея". Про це повідомило видання People.

Цікаво Донька відомого бізнесмена та студентка Кембриджа: хто така нова "Міс Всесвіт Україна"

Спочатку зірка з'явилася у стриманому чорному образі: приталеній футболці, широких напівпрозорих штанах, чорно-білих туфлях, сонцезахисних окулярах і сумці Dior.

Вже наступного дня Гетевей вийшла на публіку в ефектному яскраво-червоному вбранні, яке підкреслило її вагітний животик. Акторка обрала приталений топ із довгими рукавами та вільні штани в тон, доповнивши образ червоними босоніжками на підборах. Завершальними акцентами стали масивне золоте кольє, браслет, великі темні окуляри та червона сумочка у формі серця.

Що відомо про фільм "Одіссея"?

Це історичний епічний блокбастер за мотивами однойменної давньогрецької поеми Гомера.

Світова прем'єра стрічки запланована на 17 липня.

У центрі сюжету – легендарний герой Одіссей, який після завершення Троянської війни намагається повернутися додому на острів Ітака. Його подорож виявляється сповненою небезпечних пригод: на шляху він зустрічає міфічних істот, зокрема циклопа Поліфема, сирен і чарівницю Цирцею, а також долає численні випробування. Зйомки проходили в різних куточках світу із застосуванням новітніх технологій IMAX.

Окрім Енн Гетевей, до акторського складу увійшли Метт Деймон, Роберт Паттінсон, Том Голланд, Зендея, Шарліз Терон та багато інших.