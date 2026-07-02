43-летнюю актрису заметили в Нью-Йорке, где она участвует в промо-туре нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея". Об этом сообщило издание People.

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Сначала звезда появилась в сдержанном черном образе: облегающей футболке, широких полупрозрачных брюках, черно-белых туфлях, солнцезащитных очках и сумке Dior.

Уже на следующий день Енн вышла на публику в эффектном ярко-красном наряде. Актриса выбрала облегающий топ с длинными рукавами и свободные брюки в тон, дополнив образ красными босоножками на каблуке. Завершающими акцентами стали массивное золотое колье, браслет, большие темные очки и красная сумочка в форме сердца.

Что известно о фильме "Одиссея"?

Это исторический эпический блокбастер по мотивам одноименной древнегреческой поэмы Гомера.

Мировая премьера картины запланирована на 17 июля.

В центре сюжета – легендарный герой Одиссей, который после окончания Троянской войны пытается вернуться домой на остров Итака. Его путешествие оказывается полным опасных приключений: по пути он встречает мифических существ, в частности циклопа Полифема, сирен и волшебницу Цирцею, а также преодолевает многочисленные испытания. Съемки проходили в разных уголках мира с использованием новейших технологий IMAX.

Помимо Энн Хэтэуэй, в актерский состав вошли Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея, Шарлиз Терон и многие другие.