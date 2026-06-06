Зірка серіалу "Баффі – винищувачка вампірів": помер актор Ентоні Гед

Британський актор Ентоні Гед, який здобув популярність після ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", пішов з життя. Йому було 72 роки.

Про смерть Ентоні Стюарта Геда стало відомо у п'ятницю, 5 червня. Про це повідомляє AP з посиланням на доньок актора, Емілі та Дейзі.

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Доньки Ентоні Геда розповіли, що для них було честю бути дітьми актора та спостерігати за тим, як його творчість впливала на мільйони глядачів у світі.

Він пішов з життя у колі близьких. Як же нам пощастило, що ми можемо бачити, як він робить те, що любив, навіть коли його вже немає з нами,

– зазначили Емілі й Гейзі.

Причиною смерті Ентоні Геда стали ускладнення після пневмонії.



Ентоні Гід у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" / Фото Fox

Чим відомий Ентоні Гед?

Ентоні Стюард Гед народився у Лондоні. Його акторська кар'єра розпочалась у театрі. Він грав у багатьох класичних постановках та мюзиклах. Також став відомим завдяки рекламній кампанії кави у Великій Британії.

Найбільшу популярність Ентоні Гед здобув після виходу серіалу "Баффі – винищувачка вампірів". Там він зіграв роль наставника головної героїні, Руперта Джайлза. Згодом знявся у комедійному шоу "Маленька Британія", серіалі "Мерлін", фільмах "Залізна леді" та The Inbetweeners Movie.

В останні роки життя Ентоні Гед продовжував працювати та зніматися. У серіалі Тед Лассо він втілив роль Руперта Маніона. Також мав епізодичну роль лорда Шеффілда у серіалі "Бріджертони" у 2022 році.