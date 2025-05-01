Музика за маскою: у чому феномени артистів, які приховують свої обличчя

У сучасному світі публіка звикла звертати увагу не тільки на творчість артистів, а й на їх зовнішній вигляд. Дехто з зірок вирішив кинути виклик і заховався за перуками, капелюхами, масками чи шоломами.

Ті артисти, які відмовились від демонстрації свого вигляду на публіку, подарували світу не просто музичні хіти, а й певний феномен загадковості, що став частиною їхнього образу, пише Show24.

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Daft Punk

Daft Punk – це французький електронний гурт, який існував з 1993 по 2021 роки. До цього дуету входило двоє чоловіків: Том Банґальтер і Ґі-Мануель де Омем-Крісто. Починаючи з 1999 року, вони ніколи не показували своїх облич на публіку. Вони ховались за шоломами, які стали їхньою візитівкою. У них зірки були схожі на роботів, що вдало перепліталось зі стилем музики.

Daft Punk / Фото з інстаграму

Попри те, що обличчя були заховані, це не завадило отримати п'ять нагород Ґреммі за альбом Random Access Memories та пісню Get Lucky.

Daft Punk – Get Lucky feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers: дивіться відео онлайн

У лютому 2021 року команда опублікувала відео, де заявила про завершення 28-річної кар'єри. Та навіть у цей момент вони не зняли з себе легендарних шоломів.

Отже, на цьому прикладі можна зрозуміти, що пріоритет – творчість, а не зовнішній вигляд. Це і стало фірмовою родзинкою Daft Punk.

Sia

Шанувальники виконавиці добре знають, що вона з дитинства страждала від тривожності та депресії. Всесвітня слава до австралійської співачки прийшла з хітом Chandelier. Sia з цим треком отримала чотири номінації на Ґреммі.

Тоді вона свідомо вирішила приховувати обличчя на публіці, хоч усі знали, який насправді вигляд має зірка. Артистка обирала гігантські перуки, які повністю прикривали їй очі.

Я не хочу, щоб люди бачили моє обличчя і будували стосунок з моїм зовнішнім виглядом,

– казала в одному з інтерв'ю виконавиця.

Співачка Sia / Фото Getty images

Від так, її оригінальність стала справжнім козирем у рукаві й створила унікальний образ, який немає схожості з іншими артистами.

А нещодавно Sia подала на розлучення з чоловіком Даніелем Бернадом через "непримиренні розбіжності".

Marshmello

Marshmello (справжнє ім'я – Крістофер Комсток) – популярний американський діджей та продюсер. Слава до нього прийшла завдяки білому шоломові у формі зефіру з усмішкою та очима. Такі хіти, як: Alone, Friends (з Anne-Marie) та Happier (з Bastille) зібрали мільярди переглядів.

Але варто зауважити, що Marshmello може давати виступи й без фірмового образу, відкриваючи своє обличчя публіці.

Такий маркетинговий хід допоміг Marshmello стати одним із найбільш високооплачуваних діджеїв світу.

Klavdia Petrivna

Ця співачка стала чи не найзагадковішою особою нашого шоубізнесу. Усе почалось з того, що артистка випускала пісні, не демонструючи своєї особи. А обкладинки треків прикрашав образ намальованої дівчини.

Тоді у суспільстві розгорілось бурхливе обговорення щодо того, хто є цією таємничою особою. Версій було безліч. Хтось казав, що краще не розсекречувати себе, а хтось був впевнений, що виконавиця "затягнула" з власним розкриттям.

Усі маски Klavdia Petrivna зняла на першому великому сольному концерті у столиці.

Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас,

– сказала співачка.

Klavdia Petrivna / Фото з інстаграму співачки

Хоч і всі маски були зняті, але цікавість до юної артистки не зникла. Навпаки, вона навіть найближчим часом вирушає у мінітур за кордоном.

Чому артисти ховаються за масками, перуками, капелюхами та шоломами

Найчастіше це пов'язано з тим, що артисти хочуть, щоб оцінювали їхню творчість, а не зовнішність. Також це шанс уникнути загального тиску шоубізнесу щодо об'єктивації зовнішнього вигляду.

Ба більше, багато знаменитостей почали більше говорити про анонімність, як акт самозбереження. Важливо зі своїм кумиром насамперед знайти внутрішній зв'язок через творчість, а не шукати привабливе обличчя.