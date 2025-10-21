Справжнє ім'я співака – Олег Шкарпета. Родом він із міста Хмельницький. Ще декілька років тому артист був пересічним хлопцем, який працював графічним дизайнером в IT-сфері.

Та перші промені успіху почали приходити за допомогою каверів, які Олег публікував в інстаграмі. У своїй творчості йому вдалось синтезувати клубну культуру та емоційну музику, тому під його треки люди хочуть постійно танцювати та підспівувати, передає 24 Канал.

Чим Олег Шугар вирізняється з-поміж інших артистів?

Виконавець вміє "грати" з жанрами. Його музика має клубну енергію й водночас особливу атмосферу, що робить продукт унікальним. До прикладу, треки "Дим", "Парфуми", "Лаванда" – саме у них відчувається баланс між ритмом і мелодією

Олег належить до тієї категорії артистів, хто створює пісні українською мовою. Цей підхід також допомагає розширювати коло шанувальників. Крім того, співак створює дещо кумедні, а хтось би й назвав це абсурдними треками, однак саме вони принесли йому найбільшу популярність і впізнаваність. Можна пригадати "Олєг" або "Тьотя", яку кожен бодай один раз чув.

Варто погодитись, що окрім пісень, у виконавця має бути талант у взаємодії з аудиторією і здатністю її "розкачати" на своїх виступах. Ті, хто був на виступах Шугара, точно скажуть, що у співака точно є така особливість.

Що має вплив на людей?

Бас і ритм.

Мелодія, що запам'ятовується.

Емоційний підтекст. Окрім того, що Олег Шугар виконує пісні, які можна назвати кумедними, у його репертуарі є треки, які мають глибокий сенс.

19 жовтня відбувся перший великий концерт артиста. Зі сцени чоловік розповів, що рік тому відіграв свій перший сольний концерт у Львові, який відвідали 275 людей. Пройшов рік і зараз він виступає у Палаці спорту перед тисячами прихильників.

Феномен Олега Шугара – це не просто успіх у музиці, а історія, як звичайний хлопець досягнув доволі швидкого та великого визнання. Попри те, що комусь може не подобатись такий вимір творчості, однак факт залишається таким, що виконавець – точно не остання людина у шоубізнесі. Його слухають тисячі, якщо не мільйони, а пісні відкривають багатогранність артиста.

