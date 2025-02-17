Не стримали емоцій: як українські зірки відреагували на тріумф "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA

16 лютого 2025 року на 78-й церемонії вручення премії Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA) в Лондоні стрічка про повномасштабну війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" здобув перемогу в категорії "Найкращий короткометражний фільм". Головну роль у цьому фільмі виконав український актор Олександр Рудинський.

Він відвідав церемонію нагородження BAFTA 2025, де виголосив щемливу промову. Олександр присвятив цю нагороду своєму другу, Євгену Світличному, який загинув на війні за п'ять днів до початку знімань стрічки, а також усім, хто захищає та робить Україну незалежною.

Перемога "Камінь, ножиці, папір" на престижній кінопремії викликала емоційну реакцію серед українців. Актори, співаки, блогери та журналісти масово підтримали тріумф стрічки в соціальних мережах, пише Show 24.

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Так, гурт Kazka лаконічно, але емоційно висловив своє захоплення словом "Гордість".



KAZKA відреагувала на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Переможниця Євробачення Джамала приєдналася до привітань: "Вітаю Олександра Рудінського та всю команду з перемогою".



Джамала відреагувала на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Телеведуча Маша Єфросиніна відзначила: "Так в моєму розумінні виглядає масштаб особистості у поєднанні людяності та таланту. Сашо, дякую тобі за тебе".



Маша Єфросиніна відреагувала на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Співачка Оля Цибульська відзначила не лише професійні, але й людські якості актора: "Саша Рудинський, пишаюсь твоїм талантом і масштабом людяності. Вітаю з нагородою і дякую за спіч".



Оля Цибульська відреагувала на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Акторка Антоніна Хижняк не стримувала емоцій: "Пишаюсь. Просто до сліз. Саша Рудинський – наша гордість".



Антоніна Хижняк відреагувала на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіс

"Ми варті усіх нагород світу. Ми – найкраща нація", – наголосила Христина Горняк.



Христина Горняк відреагувала на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Особливою стала реакція дружини Олександра. "Рудинський, як же я тобою пишаюся", – написала Марія:



Дружина Олександра Рудинського відреагувала на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, про перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" у своїх інстаграм-сторіс згадала Раміна Есхакзай, Дмитро Каднай, подружжя Монатіків та Даша Квіткова. Вони відзначили, що пишаються Олександром Рудинським. Також українського актора привітав Андрій Бєдняков, Влада Зінченко, Ольга Сумська, Надя Дорофєєва, Тарас Цимбалюк і багато інших знаменитостей.

Як українські зірки відреагували на перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA-2025 / Скриншоти з інстаграму