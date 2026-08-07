У центрі Львова влаштували масштабний музичний флешмоб: хіти Кузьми Скрябіна зазвучали по-новому

Напередодні всеукраїнської прем'єри документальної стрічки "Кузьма: Страшно веселий" на площі Ринок у Львові відбувся несподіваний музичний перформанс. Відомі українські виконавці об'єдналися, щоб виконати культові пісні Андрія Кузьменка в унікальному форматі попурі.

Творці фільму зі студії KNIFE! Films (які раніше випустили хіт "Яремчук: Незрівнянний світ краси") вирішили нагадати про феномен лідера гурту "Скрябін" нестандартним способом. Замість зйомок класичного кліпу чи організації звичайного концерту, вони влаштували живу подію просто неба. Випадкові перехожі стали свідками того, як у самому серці Львова лунали добре знайомі мільйонам хіти "Старі фотографії", "Мовчати", "Спи собі сама" та "Мам".

Музичним продюсером цього проєкту став MONATIK. Він майстерно поєднав улюблені композиції в єдину цілісну історію. До виконання зворушливого попурі долучилися талановиті молоді зірки: Tember Blanche, Krylata, Азіза, Yarima, Denoma, Feviane, а також хор "Радуниця".

MONATIK зізнався, що робота над триб'ютом була для нього надзвичайно особливою.

Для мене Кузьма – геніальна особистість, тому ця робота була цікавою, важливою й дуже відповідальною. Вона пронизана ностальгією, сумом втрати та улюбленими піснями. Деякі композиції довелося поєднати між рядками, ніби приховуючи, але водночас відкриваючи нові грані творчості Кузьми,

– зазначив співак.

Музичний флешмоб на пісні "Скрябіна" / скриншот з відео

Режисер стрічки Артем Григорян пояснив, чому обрали саме формат флешмобу серед звичайних містян. Команді було важливо зафіксувати справжні, непідробні емоції людей.

Ми одразу зрозуміли, що це не має виглядати як концерт чи музичний кліп. Хотілося створити відчуття флешмобу, коли люди несподівано стають свідками того, як просто посеред міста звучать пісні Кузьми. Нам були важливі щирі емоції людей, тому не було задачі зробити це "красиво" чи постановочно – хотілося, щоб усе виглядало максимально природно,

– розповів режисер.

Діти співають пісні "Скрябіна" / скриншот з відео

Продюсер Максим Сердюк додав, що обрати лише один трек для промоції фільму було просто неможливо. Андрій Кузьменко залишив після себе величезний музичний спадок, тому саме попурі стало ідеальним рішенням.

Ми шукали ідею, яка б показала масштаб того, що залишив по собі Кузьма. І швидко зрозуміли: вибрати одну пісню неможливо – хітів занадто багато, і в кожного вона своя. Так народилася ідея попурі, що поєднало найвідоміші композиції Скрябіна в одну історію,

– зазначив Сердюк.

Флешмоб до виходу фільму "Кузьма: Страшно веселий" – дивитися відео онлайн:

Документальний біографічний фільм "Кузьма: Страшно веселий" виходить у прокат в Україні та понад 30 країнах світу 13 серпня. Стрічка покаже Андрія Кузьменка через призму унікальних, раніше небачених архівних матеріалів. Глядачі зможуть побачити справжнього артиста – його внутрішні зміни, самоіронію та життя на шалених швидкостях.