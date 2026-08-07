Создатели фильма из студии KNIFE! Films (ранее выпустившие хит "Яремчук: Несравненный мир красоты") решили напомнить о феномене лидера группы "Скрябин" нестандартным способом. Вместо съемок классического клипа или организации обычного концерта они устроили живое мероприятие под открытым небом. Случайные прохожие стали свидетелями того, как в самом сердце Львова звучали хорошо знакомые миллионам хиты "Старые фотографии", "Молчать", "Спи себе сама" и "Мам".

Музыкальным продюсером этого проекта выступил MONATIK. Он мастерски объединил любимые композиции в единую целостную историю. К исполнению трогательного попурри присоединились талантливые молодые звезды: Tember Blanche, Krylata, Азиза, Yarima, Denoma, Feviane, а также хор "Радуница".

MONATIK признался, что работа над трибьютом была для него чрезвычайно особенной.

Для меня Кузьма – гениальная личность, поэтому эта работа была интересной, важной и очень ответственной. Она пронизана ностальгией, грустью по утрате и любимыми песнями. Некоторые композиции пришлось вплести между строк, как бы скрывая, но в то же время открывая новые грани творчества Кузьмы,

– отметил певец.

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Музыкальный флешмоб на песни "Скрябина" / скриншот из видео

Режиссер фильма Артем Григорян объяснил, почему выбрали именно формат флешмоба среди обычных горожан. Команде было важно запечатлеть настоящие, неподдельные эмоции людей.

Мы сразу поняли, что это не должно выглядеть как концерт или музыкальный клип. Хотелось создать ощущение флешмоба, когда люди неожиданно становятся свидетелями того, как прямо посреди города звучат песни Кузьмы. Нам были важны искренние эмоции людей, поэтому не ставилась задача сделать это "красиво" или постановочно – хотелось, чтобы все выглядело максимально естественно,

– рассказал режиссер.

Дети поют песни "Скрябина" / скриншот из видео

Продюсер Максим Сердюк добавил, что выбрать только один трек для промоции фильма было просто невозможно. Андрей Кузьменко оставил после себя огромное музыкальное наследие, поэтому именно попурри стало идеальным решением.

Мы искали идею, которая бы показала масштаб того, что оставил после себя Кузьма. И быстро поняли: выбрать одну песню невозможно – хитов слишком много, и у каждого она своя. Так родилась идея попурри, что объединило самые известные композиции Скрябина в одну историю,

– отметил Сердюк.

Флешмоб к выходу фильма "Кузьма: Страшно веселый" – смотреть видео онлайн:

Документальный биографический фильм "Кузьма: Страшно веселый" выходит в прокат в Украине и более чем 30 странах мира 13 августа. Лента покажет Андрея Кузьменко через призму уникальных, ранее не публиковавшихся архивных материалов. Зрители смогут увидеть настоящего артиста – его внутренние перемены, самоиронию и жизнь на сумасшедших скоростях.