Після кількох скандалів: Гайтана вперше за довгий час виступила в Україні
- Гайтана вперше після тривалої паузи виступила на сцені в Києві на фестивалі "Покоління".
- Співачка стикалася зі скандалами, зокрема через російськомовні дописи та виступ з концертом у Киргизстані.
Співачка Гайтана вперше після тривалої творчої паузи з'явилась на сцені. Це її перший концерт в Києві з початку повномасштабного вторгнення.
Гайтана виконала свої хіти на сцені фестивалю "Покоління". Уривками з виступу співачка поділилась на своїй сторінці, передає Show 24.
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Артистка заспівала українські треки "Самотня Боса", "Два вікна", "На землі й небі", "Не йди" та нові пісні.
Відео з виступу Гайтани:
Чому Гайтану обговорювали під час повномасштабної війни
Співачка кілька разів потрапляла у скандал. Після 2016 року, коли вона припинила пісенну кар'єру, Гайтана рідко з'являлась в інфопросторі. А на початку повномасштабної війни не робила публічних заяв про засудження російської агресії, хоч публікувала патріотичні дописи.
У червні 2024 року Гайтану розкритикували за публікації російською мовою. Після цього вона закликала людей не сваритись через мову й сказала, що поважає всіх незалежно від цього.
Вже в липні артистка виступила з російськомовним концертом у Бішкеку (Киргизстан). Її поява була "таємною" – виступ не анонсували в соцмережах.