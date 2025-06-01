Гайтана виконала свої хіти на сцені фестивалю "Покоління". Уривками з виступу співачка поділилась на своїй сторінці, передає Show 24.

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Артистка заспівала українські треки "Самотня Боса", "Два вікна", "На землі й небі", "Не йди" та нові пісні.

Відео з виступу Гайтани:

Чому Гайтану обговорювали під час повномасштабної війни

Співачка кілька разів потрапляла у скандал. Після 2016 року, коли вона припинила пісенну кар'єру, Гайтана рідко з'являлась в інфопросторі. А на початку повномасштабної війни не робила публічних заяв про засудження російської агресії, хоч публікувала патріотичні дописи.

У червні 2024 року Гайтану розкритикували за публікації російською мовою. Після цього вона закликала людей не сваритись через мову й сказала, що поважає всіх незалежно від цього.

Вже в липні артистка виступила з російськомовним концертом у Бішкеку (Киргизстан). Її поява була "таємною" – виступ не анонсували в соцмережах.

