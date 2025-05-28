Гейлі Бібер продала свій бренд косметики: кому й за скільки

Гейлі Бібер продала свій бренд косметики Rhode компанії e.l.f. Beauty за один мільярд доларів. Модель стала співзасновницею лінійки засобів догляду за шкірою у 2022 році та дала їй своє друге ім'я.

Бренд отримав 212 мільйонів доларів чистих продажів за останній фінансовий рік, який завершився в березні. На початку цього року Rhode оголосив, що продукція буде представлена у магазинах Sephoras у Північній Америці та Великій Британії, пише Show 24 з посиланням на CNN.

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У компанії зазначили, що Гейлі Бібер обійме посаду головного креативного директора та керівника відділу інновацій Rhode. Модель є засновницею бренду та його нинішнім креативним директором.

Завдяки соціальним мережам та бренду Гейлі Rhode "має потужну модель залучення", заявили в e.l.f. Beauty. Люди годинами стоять у черзі за тимчасовими пропозиціями Rhode, а продукція бренду часто розпродана на сайті.

Одна з речей, яка нам справді подобається в Rhode, це те, наскільки вузький асортимент продукції. У ньому лише 10 продуктів для догляду за шкірою, декоративної косметики та аксесуарів,

– сказав генеральний директор Таранг Амін.

Гейлі Бібер про продаж бренду Rhode

На своїй сторінці в інстаграмі Гейлі Бібер написала, що у неї завжди були великі мрії щодо Rhode. Модель зауважила, що "знайшла інноватора-однодумця з баченням бути компанією іншого типу, яка вірить у великі ідеї та інновації" так само як і вона, та додала, що e.l.f. Beauty допоможе продовжувати розвивати бренд.

Дякую дивовижній команді Rhode, яка допомагала мені будувати протягом багатьох років. Я б не змогла зробити це без вас усіх. А нашій спільноті Rhode, дякую за вашу підтримку та за те, що ви брали участь у цій подорожі, цей наступний розділ стане ще неймовірнішим разом!,

– додала Гейлі Бібер.

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