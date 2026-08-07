Хто приєднався до Тіни Кароль: у "Голосі країни-14" оголосили другу наставницю

Команда проєкту "Голос країни" продовжує поступово відкривати подробиці нового, 14-го сезону. Минулого тижня стало відомо, що першою зірковою наставницею шоу буде Тіна Кароль.

Тепер творці проєкту розсекретили ім'я другої тренерки. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці "Голосу країни".

Друге тренерське крісло займе Наталя Могилевська. У проєкті її представили як одну з найуспішніших продюсерок України, яка за роки кар'єри відкрила найбільшу кількість артистів в історії незалежного українського шоу-бізнесу. Також у команді шоу наголосили, що співачка вже понад 30 років залишається однією з найулюбленіших артисток українців, а її життєвий шлях є прикладом і джерелом натхнення для багатьох жінок.

Саме зараз я пишу книгу для молодих артистів "Хочеш стати зіркою – стань сонцем". Мені є що розповісти моїм артистам. Я буду шукати не тільки голос, я буду шукати відкрите серце. Бо артисти, з якими мені довелося працювати і яким я свого часу допомагала, насамперед прекрасні люди – з цінностями, гідністю та добротою в серці. Я завжди вважала, що артист повинен бути лідером і прикладом. Тобто я буду шукати і голос, і справжнє внутрішнє сяйво,

– зазначила Наталя Могилевська.

Як з'ясувалося, запрошення стати наставницею нового сезону "Голосу країни" Наталя Могилевська отримала у свій день народження – 2 серпня. Команда проєкту особисто приїхала привітати артистку та підготувала для неї сюрприз – торт заввишки понад 1,3 метра. Його оформили у стилі шоу та прикрасили логотипом.

Відомо, що незмінними ведучими нового сезону "Голос країни" залишаться Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Імена інших зіркових наставників проєкту оголосять згодом.

Нагадаємо, що "Голос країни" – не єдиний телевізійний проєкт, який незабаром знову з'явиться в ефірі після тривалої паузи. Нещодавно стало відомо, що українські глядачі побачать повернення й інших популярних шоу.