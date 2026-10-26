Кохана Цимбалюка підірвала сцену Голосу країни і змусила Кароль танцювати босоніж

Олена Світлицька стала яскравою учасницею шоу "Голос країни-14", підкоривши тренерів своїм виступом. Під час шоу її коханий Тарас Цимбалюк вибіг на сцену з букетом півоній, а Тіна Кароль і Наталія Могилевська влаштували шалені танці.

Акторка вийшла на сцену із запальним хітом Гайтани "Самотня боса". Щоб максимально віддатися драйву та зануритися в атмосферу, Олена скинула підбори просто під час виступу на шоу "Голос країни-14".

Божевільна енергетика зірки українських серіалів миттєво передалася зірковим тренерам. Тіна Кароль теж зняла взуття й вилізла танцювати просто на крісло, а Наталія Могилевська влаштувала танці біля MONATIK і зрештою натиснула червону кнопку, забравши акторку до своєї команди.

Після завершення пісні Світлицька під овації залу вивела на сцену Тараса Цимбалюка. Зірковий актор подарував коханій розкішний букет півоній та ніжний поцілунок, чим викликав бурхливу реакцію тренерів.

Могилевська одразу ж спровокувала пару прямолінійним запитанням про весілля, змусивши Цимбалюка добряче зашарітися.

Від усього серця скажу вам, що створювати своє життя, любов, продовжувати народжувати, виховувати дітей, співати, знімати кіно під час війни – це, вважаю, і є наша головна перемога. Щаслива вас бачити, вітаю,

– зворушливо звернулася до закоханих Наталія Могилевська.

За лаштунками шоу Тарас Цимбалюк з гумором додав, що після такого яскравого виступу готовий навіть створити співоче тріо з коханою та її новою наставницею.

Голос країни-14: виступ Олени Світлицької – дивитись відео онлайн

Цікаво, що дехто з учасників попередніх сезонів "Голосу", на кого не робили ставку тренери, став зіркою української сцени.