Не всі учасники "Голосу країни" доходять до фіналу, але й перемога не завжди визначає подальшу кар'єру. Хтось після проєкту знайшов власний музичний стиль, хтось створив гурт, а хтось став відомим завдяки відео, які завірусилися в мережі. 24 Канал розповідає, чим сьогодні займаються артисти, яких глядачі колись побачили на сцені популярного вокального шоу.

Вадим Яценко: після "Цей сон" очолив хор імені Верьовки

У 2018 році Вадим Яценко виконав на "Голосі країни" "Гуцулку Ксеню", однак жоден із тренерів не розвернув крісло. Тепер його знають передусім як диригента хору "Гомін", який у 2025 році підкорив соцмережі виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон".

Вадим Яценко – Гуцулка Ксеня ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Популярність колективу не обмежилася вірусними відео. У 2026 році "Гомін" вирушив у масштабний світовий тур, а його керівник отримав нове професійне призначення. Наприкінці червня Яценко очолив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Водночас він підтвердив, що продовжить працювати з "Гомоном".

Саша Заріцька: KAZKA святкує десятиріччя світовим туром

У 2014 році Олександра Заріцька потрапила до команди Ані Лорак на "Голосі країни", але вибула на етапі нокаутів. Через три роки вона разом із Микитою Будашем заснувала KAZKA, а у 2018-му гурт став справжнім музичним феноменом завдяки пісні "Плакала".

Олександра Заріцька – Price tag ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

У 2026 році колектив відзначає десятиріччя та проводить ювілейний тур "РАЗОМ". Концерти охопили Північну Америку, а в програмі прозвучали не лише відомі хіти, а й нові композиції. Серед останніх релізів гурту – пісня "Все по колу", яку презентували на початку року, та спільна робота з MONATIK "Про тебе".

TAYANNA: повернулася на шоу й готує нову музику

У 2014 році Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA, не пройшла сліпі прослуховування "Голосу країни". Однак наступного сезону співачка повернулася, потрапила до команди Потапа й посіла друге місце.

Тетяна Решетняк – Край мій рідний край ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Сьогодні артистка переживає новий творчий етап. В інтерв'ю, опублікованому в січні 2026 року, вона зізналася, що після внутрішніх змін їй довелося заново вчитися писати пісні. Раніше натхненням для неї часто ставали складні любовні історії, але повертатися до болісних переживань співачка більше не хотіла. Тепер вона працює над новими композиціями та планує релізи.

KHAYAT: після Нацвідбору випустив хіт і зібрав солдаут

У 2019 році Андрій Хаят, відомий як KHAYAT, дійшов до фіналу "Голосу країни" в команді Тіни Кароль і посів третє місце. Глядачі запам'ятали його завдяки незвичному поєднанню українських фольклорних мотивів та електронної музики.

KHAYAT – В кінці греблі шумлять верби ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

У 2026 році співак знову опинився в центрі уваги завдяки Нацвідбору на "Євробачення". Він увійшов до п'ятірки фіналістів, а після конкурсу представив мініальбом "Триптих". У березні KHAYAT уперше наживо виконав нові композиції на сольному концерті в Києві, який пройшов із солдаутом. До платівки увійшли три пісні: "Мотив", "Ау" та "Герци".

LAUD: після семи спроб на Нацвідборі посів друге місце

Владислав Каращук, відомий як LAUD, дійшов до фіналу "Голосу країни" у 2016 році в команді Івана Дорна. Після шоу він розвивав сольну кар'єру, поєднуючи у своїй музиці поп, R&B і соул.

LAUD – Seven days ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

У лютому 2026 року артист знову боровся за право представляти Україну на "Євробаченні" – це була вже його сьома спроба. Для конкурсу він підготував пісню "Lightkeeper", англомовну версію композиції "Твоя сила в мені", яку написав ще у 2024 році. У фіналі LAUD посів друге місце. Після конкурсу співак розповів, що ця участь допомогла йому переосмислити себе як артиста й зрозуміти, у якому напрямку він хоче рухатися далі.

ALEKSEEV: вилетів із "Голосу", але випустив світовий хіт

У 2014 році Микита Алексєєв, відомий як ALEKSEEV, прийшов на "Голос країни" з піснею Let's Get It Started. До нього розвернулася лише Ані Лорак. Співак пройшов етап боїв, але вибув під час першого прямого ефіру. Попри це, тренерка підтримала його й допомогла зняти дебютний кліп на пісню "Все встигнути".

ALEKSEEV – Let's get it started ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Справжній прорив стався у 2015 році, коли ALEKSEEV випустив "Пьяное солнце" (яку згодом переклав українською). Композиція стала міжнародним хітом і принесла артистові широку популярність. У 2026 році співак повернувся з новим релізом "Кораблі" – ліричною композицією про внутрішні пошуки, сумніви й надію. В інтерв'ю "Суспільне Культура" артист розповів, що накопичував музичний матеріал і планує нові релізи, зокрема можливий дует восени. Також у нього запланований перший тур Канадою.

Христина Соловій: від півфіналу до власного музичного стилю

У 2013 році Христина Соловій прийшла на "Голос країни" з лемківською народною піснею "Горе долом ходжу". Вона потрапила до команди Святослава Вакарчука й дійшла до півфіналу. Після шоу співак підтримав її сольний старт, а у 2015 році вийшов дебютний альбом "Жива вода", до якого увійшли авторські версії народних пісень і власні композиції.

Христина Соловій – Горе долом ходжу ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Широку популярність Христині принесли пісні "Тримай" і "Хто, як не ти?". Згодом співачка почала сміливіше експериментувати зі звучанням. У 2025 році вона представила "Галіцію", натхненну українською музикою 90-х, а у 2026-му випустила сингл "Друга ночі".

До речі, Христина Соловій не раз говорила про вплив української музики 90-х на свою творчість. А якими в той час були інші відомі артисти? Наталія Могилевська, EL Кравчук, Віктор Павлік та інші зірки тоді лише підкорювали сцену. Дивіться, який вигляд вони мали в молодості та якими залишилися в архівних кадрах 90-х.