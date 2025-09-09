Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм хору "Гомін". Колектив опублікував відео виступу в укритті.

Дивіться також До сліз і мурашок по шкірі: хор "Гомін" вразив виконанням гімну України

В укритті в хор "Гомін" виконав "Гай, зелений гай" Назарія Яремчука і "Цей сон" Степана Гіги.

Хор "Гомін" – "Гай, зелений гай": дивіться відео онлайн

Хор "Гомін" – "Цей сон": дивіться відео онлайн

Нагадаємо! У червні у тіктоці Львівського органного залу опублікували відео, на якому хор "Гомін" виконує пісню "Цей сон". Після цього артисти стали справжніми зірками, адже всього за три дні ролик зібрав понад 5 мільйонів переглядів. Головним диригентом і художнім керівником колективу є Вадим Яценко.

Хто ще нещодавно виступив в укритті?