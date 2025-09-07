Фестиваль перервала повітряна тривога через загрозу російських дронів, тож гості відправилися в укриття, де продовжили співати. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал бригади "Хартія".

Учасники гуртів "Жадан і Собаки" та NAZVA також спустилися в метро, де разом з людьми виконали "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя". Артисти також грали на музичних інструментах.

Організатори повідомили, що через атаку російських дронів перший день "Хартії Фест", на жаль, закінчився в укриттях, а не в Палаці спорту. Але сьогодні фестиваль розпочався раніше.

У другий день на сцену вийдуть гурти "Жадан і Собаки", "Курган & Agregat", Latexfauna, "Мертвий півень", "Хамерман знищує віруси", репер Skofka, серед запрошених також є секретний гість.

А от у лайнапі першого дня, окрім колективів "Жадан і Собаки" та NAZVA, були реперка alyona alyona, співачка Марія Квітка, гурти "Крихітка", "Фактично самі", співачка ТУЧА (Марія Тучка) і Джамала.

Коротко про гурти "Жадан і Собаки" і NAZVA