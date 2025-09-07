Фестиваль прервала воздушная тревога из-за угрозы российских дронов, поэтому гости отправились в укрытие, где продолжили петь. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал бригады "Хартия".
Участники групп "Жадан и Собаки" и NAZVA также спустились в метро, где вместе с людьми исполнили "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя". Артисты также играли на музыкальных инструментах.
Организаторы сообщили, что из-за атаки российских дронов первый день "Хартии Фест", к сожалению, закончился в укрытиях, а не во Дворце спорта. Но сегодня фестиваль начался раньше.
Во второй день на сцену выйдут группы "Жадан и Собаки", "Курган & Agregat", Latexfauna, "Мертвый петух", "Хамерман уничтожает вирусы", рэпер Skofka, среди приглашенных также есть секретный гость.
А вот в лайнапе первого дня, кроме коллективов "Жадан и Собаки" и NAZVA, были реперка alyona alyona, певица Мария Квитка, группы "Крихітка", "Фактично самі", певица ТУЧА (Мария Тучка) и Джамала.
Коротко о группах "Жадан и Собаки" и NAZVA
"Жадан и Собаки" – рок-группа из Харькова, фронтменом которой является Сергей Жадан. Во время полномасштабного вторжения России против Украины он присоединился к рядам 13-й бригады НГУ "Хартия".
Интересно, что сначала коллектив назывался "Собаки в космосе". Однако впоследствии его участники начали сотрудничать с писателем Сергеем Жаданом, поэтому группу переименовали.
NAZVA – галицко-донбасская группа, которую в 2019 году создали Павел Гоц и Ярослав Яровенко. Ребята участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2024 с песней SLAVIC ENGLISH. Артисты прошли в финал, однако заняли лишь 11 место.
В феврале 2025 года Павел Гоц сообщил, что пополнил ряды ВСУ. Недавно музыкант вошел в список Forbes "30 до 30".