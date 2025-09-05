Соответствующее видео оркестр распространил в своих социальных сетях. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм коллектива.
Сначала музыканты воспроизвели звук, который напоминает приближение "Шахеда", а затем – звуки, похожие на работу ПВО по вражеским целям. В конце кажется, что дрон падает, и слышен взрыв.
Такие увертюры слышит каждый украинец ежедневно,
– сказал гитарист Дмитрий Корниенко в комментарии ZAXID.NET.
По его словам, все участники оркестра приняли решение создать увертюру со звуком войны.
Мы не имели целью кого-то напугать или обидеть. Главная идея в том, чтобы показать всему миру, что украинцы сильные, креативные и веселые. И еще раз поблагодарить ВСУ, которые нас защищают,
– подчеркнул музыкант.
Реакция сети
- "В Сумах "наслаждаемся" в течение дня, ночью – также "музыка" держит в тонусе. Респект исполнителям!"
- "Жутко, но очень профессионально сделано".
- "Это только украинские музыканты могут четко отобразить эти ужасные звуки, которые испытывают каждый день".
- "Вы круто это сделали. Я даже сначала подумала, что это где-то над вами летит".
- "Какие времена, такая и музыка".
- "Страшно, больно. Такое творчество и действительность наша теперь".
- "Как настоящие! Каждый день и ночью слышу такие звуки".
Какой еще коллектив недавно поразил украинцев?
В День Независимости львовский муниципальный хор "Гомон" исполнил гимн. Украинцы написали немало приятных слов в адрес коллектива. Некоторые считают, что это одно из лучших исполнений "Ще не вмерла Украина".
Видео уже собрало более 200 тысяч просмотров и почти 6 тысяч лайков.