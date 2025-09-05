Соответствующее видео оркестр распространил в своих социальных сетях. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм коллектива.

Сначала музыканты воспроизвели звук, который напоминает приближение "Шахеда", а затем – звуки, похожие на работу ПВО по вражеским целям. В конце кажется, что дрон падает, и слышен взрыв.

Такие увертюры слышит каждый украинец ежедневно,

– сказал гитарист Дмитрий Корниенко в комментарии ZAXID.NET.

По его словам, все участники оркестра приняли решение создать увертюру со звуком войны.

Мы не имели целью кого-то напугать или обидеть. Главная идея в том, чтобы показать всему миру, что украинцы сильные, креативные и веселые. И еще раз поблагодарить ВСУ, которые нас защищают,

– подчеркнул музыкант.

Реакция сети

"В Сумах "наслаждаемся" в течение дня, ночью – также "музыка" держит в тонусе. Респект исполнителям!"

"Жутко, но очень профессионально сделано".

"Это только украинские музыканты могут четко отобразить эти ужасные звуки, которые испытывают каждый день".

"Вы круто это сделали. Я даже сначала подумала, что это где-то над вами летит".

"Какие времена, такая и музыка".

"Страшно, больно. Такое творчество и действительность наша теперь".

"Как настоящие! Каждый день и ночью слышу такие звуки".

