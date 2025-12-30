Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Джамалы. Она призналась, что не планировала записывать кавер на хит Сердючки, это получилось спонтанно.
Абсолютно незапланированный кавер. "Новогодняя" (swing version). Но в этом году как-то особенно трудно с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность. С наступающим Новым годом!,
– написала Джамала.
Реакция сети
- "Лучшее, что я могла услышать с утра".
- "В вашем исполнении эта песня стала теплее оригинала".
- "Неожиданно, но как атмосферно и по-своему. Теперь очень хочется услышать ее на концерте".
Реакция сети на кавер Джамалы / скриншоты из инстаграма
Как Джамала перевела песню "Новогодняя"?
Ви втомились від турбот – Новий рік.
Може, трохи не щастить – Новий рік.
Чому душа співає в такт, а тіло проситься в політ?
Новий рік, Новий рік, Новий рік.
Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.
Усі печалі забере – Новий рік.
Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати
Новий рік, Новий рік, Новий рік.
Что Андрей Данилко говорил о переводе старых песен?
Отметим, что Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, продолжает петь на русском во время полномасштабного вторжения, из-за чего его часто критикуют.
Артист заявлял, что работает над украиноязычным репертуаром, но старые русскоязычные треки переводить не будет.
"Переводить я ничего не буду, я попытался перевести – это получается КВН, и это такое: "Ой можно все перевести", – ничего подобного. Переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русский. Не можете, потому что это так написано. Ивасюк для меня пример того, как талантливо сделана песня. И я всем говорил, что будет популярно только талантливое", – говорил Данилко.