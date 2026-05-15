10 легендарных выступлений на Евровидении от 1958 года до наших дней, о которых невозможно забыть – смотрите далее в материале 24 Канала.
Вас также может заинтересовать Заняли лишь 24 место: кто хуже всех представил Украину на Евровидении
Domenico Modugno – Volare (Италия, 1958)
Не все знают, что культовая Volare впервые прозвучала именно на Евровидении. Полное название песни – Nel blu, dipinto di blu, и на конкурсе она заняла лишь третье место. Но после этого покорила весь мир. Modugno получил первые в истории премии Grammy в категориях "Песня года" и "Запись года", а позже трек перепели Дин Мартин, Луи Армстронг и Дэвид Боуи.
Domenico Modugno поет Nel blu, dipinto di blu: смотрите видео онлайнЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
ABBA – Waterloo (Швеция, 1974)
Пожалуй, самая известная победа в истории конкурса. Шведский квартет вышел на сцену в ярких образах, с энергичным треком и простыми танцевальными движениями – перевернув представление о том, каким может быть выступление на Евровидении.
ABBA – Waterloo: смотрите видео онлайн
Brotherhood of Man – Save Your Kisses For Me (Великобритания, 1976)
Британцы Brotherhood of Man взяли то, что сработало в ABBA, и повторили успех. Яркие костюмы, веселая песня, простые движения – и снова первое место. Кстати, для самой группы песня Save Your Kisses For Me стала самым большим коммерческим успехом за всю карьеру.
Brotherhood of Man – Save Your Kisses For Me: смотрите видео онлайн
Olsen Brothers – Fly On The Wings Of Love (Дания, 2000)
От датского поп-рок дуэта братьев Ольсен мало кто ждал победы. Но Юрген и Нильс взяли – и победили. А несколько лет спустя их песня получила новую жизнь: испанский DJ Chucky вместе с проектом XTM в 2003 году выпустили ремикс, и трек зазвучал в клубах по всей Европе.
Olsen Brothers – Fly On The Wings Of Love: смотрите видео онлайн
Lordi – Hard Rock Hallelujah (Финляндия, 2006)
Кто мог подумать, что тяжелый рок победит на Евровидении? Lordi подумали – и принесли Финляндии первую победу в конкурсе за 45 лет участия.
Lordi – Hard Rock Hallelujah: смотрите видео онлайн
Александр Рыбак (Норвегия, 2009)
Отдельно стоит упомянуть норвежского певца и скрипача белорусского происхождения Александра Рыбака. В 2009 году он победил с песней Fairytale и набрал 387 баллов – абсолютный рекорд по старой системе голосования.
Александр Рыбак – Fairytale: смотрите видео онлайн
Loreen – Euphoria (Швеция, 2012)
Энергичный танцевальный трек Euphoria стал одним из самых скачиваемых песен за всю историю Евровидения.
Loreen – Euphoria: смотрите видео онлайн
Кстати, в 2023 году Loreen вернулась и победила на Евровидении во второй раз – на этот раз с песней Tattoo.
Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн
Кончита Вурст – Rise Like A Phoenix (Австрия, 2014)
Томас Нойвирт вышел на сцену в образе Conchita Wurst с бородой и в вечернем платье, чем покорил всю Европу. Так, необычный образ привлек внимание, но главным запомнился мощный голос и яркое выступление.
Кончита Вурст – Rise Like A Phoenix: смотрите видео онлайн
Måneskin – Zitti E Buoni (Италия, 2021)
Måneskin выиграли Евровидение – и видео их выступления стало вирусным. Более 117 миллионов просмотров на официальном ютуб-канале конкурса – это одно из самых популярных выступлений за всю историю шоу.
Måneskin – Zitti E Buoni: смотрите видео онлайн
Джамала – 1944 (Украина, 2016)
Украинская певица пришла на конкурс с песней о боли и памяти. "1944" – о депортации крымских татар, которую советская власть осуществила во время Второй мировой. Для Jamala это личная история: ее прабабушка была среди депортированных. Выступление поразило Европу до глубины души, и Украина одержала победу. До сих пор это рекорд по количеству полученных "двенадцаток" за 70-летнюю историю конкурса, о чем сама артистка писала в своем телеграм-канале.
Джамала – 1944: смотрите видео онлайн