10 легендарних виступів на Євробаченні від 1958 року до наших днів, про які неможливо забути – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Domenico Modugno – Volare (Італія, 1958)

Не всі знають, що культова Volare вперше прозвучала саме на Євробаченні. Повна назва пісні – Nel blu, dipinto di blu, і на конкурсі вона посіла лише третє місце. Але після цього підкорила весь світ. Modugno отримав перші в історії премії Grammy у категоріях "Пісня року" та "Запис року", а пізніше трек переспівали Дін Мартін, Луї Армстронг і Девід Бові.

ABBA – Waterloo (Швеція, 1974)

Мабуть, найвідоміша перемога в історії конкурсу. Шведський квартет вийшов на сцену в яскравих образах, з енергійним треком і простими танцювальними рухами – перевернувши уявлення про те, яким може бути виступ на Євробаченні.

Brotherhood of Man – Save Your Kisses For Me (Велика Британія, 1976)

Британці Brotherhood of Man взяли те, що спрацювало в ABBA, і повторили успіх. Яскраві костюми, весела пісня, прості рухи – і знову перше місце. До речі, для самого гурту пісня Save Your Kisses For Me стала найбільшим комерційним успіхом за всю кар'єру.

Olsen Brothers – Fly On The Wings Of Love (Данія, 2000)

Від данського поп-рок дуету братів Ольсен мало хто чекав перемоги. Але Юрген і Нільс взяли – і перемогли.. А кілька років по тому їхня пісня отримала нове життя: іспанський DJ Chucky разом із проєктом XTM у 2003 році випустили ремікс, і трек зазвучав у клубах по всій Європі.

Lordi – Hard Rock Hallelujah (Фінляндія, 2006)

Хто міг подумати, що важкий рок переможе на Євробаченні? Lordi подумали – і принесли Фінляндії першу перемогу в конкурсі за 45 років участі.

Олександр Рибак (Норвегія, 2009)

Окремо варто згадати норвезького співака і скрипаля білоруського походження Олександра Рибака. У 2009 році він переміг з піснею Fairytale і набрав 387 балів – абсолютний рекорд за старою системою голосування.

Loreen – Euphoria (Швеція, 2012)

Енергійний танцювальний трек Euphoria став одним з найбільш завантажуваних пісень за всю історію Євробачення.

До речі, у 2023 році Loreen повернулась і перемогла на Євробаченні вдруге – цього разу з піснею Tattoo.

Кончіта Вурст – Rise Like A Phoenix (Австрія, 2014)

Томас Нойвірт вийшов на сцену в образі Conchita Wurst з бородою й у вечірній сукні, чим підкорив усю Європу. Так, незвичний образ привернув увагу, але головним запам'ятався потужний голос і яскравий виступ.

Måneskin – Zitti E Buoni (Італія, 2021)

Måneskin виграли Євробачення – і відео їхнього виступу стало вірусним. Понад 117 мільйонів переглядів на офіційному ютуб-каналі конкурсу – це один із найпопулярніших виступів за всю історію шоу.

Джамала – 1944 (Україна, 2016)

Українська співачка прийшла на конкурс з піснею про біль і пам'ять. "1944" – про депортацію кримських татар, яку радянська влада здійснила під час Другої світової. Для Jamala це особиста історія: її прабабуся була серед депортованих. Виступ вразив Європу до глибини душі, і Україна здобула перемогу. Досі це рекорд за кількістю отриманих "дванадцяток" за 70-річну історію конкурсу, про що сама артистка писала у своєму телеграм-каналі.

