Україна лише двічі відмовлялась від участі у Євробаченні: у 2015 та 2019 роках. Наша країна завжди проходила до гранд-фіналу й тричі здобувала перемогу: Руслана (Wild Dances, 2004), Джамала ("1944", 2016) і Kalush Orchestra (Stefania, 2022), проте не на всіх конкурсах показувала хороші результати, пише 24 Канал.

Хто найгірше представив Україну на Євробаченні?

У 2016 році перемогу на Євробаченні, що проходило у Відні, здобула українська співачка Джамала. У столиці Австрії вона презентувала пісню "1944", набравши 534 бали за результатами голосування журі та глядачів.

Наступного року пісенний конкурс відбувся в Києві. Півфінали та фінал проходили у Міжнародному виставковому центрі, а ведучими були Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко.

Тоді Україну представляв рок-гурт O.Torvald, який здобув перемогу на Національному відборі. Проте пісня Time не дуже сподобалась журі та глядачам, адже колектив отримав лише 36 балів і посів 24 місце.

Після провалу на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald зіткнувся з хейтом. Згодом Женя Галич зізнався, що колектив не сподівався й не хотів представляти Україну на пісенному конкурсі.

Ми думали розширити аудиторію за допомогою Національного відбору. А Меладзе жорстко "закусився" з Данилко. Тобто Меладзе поставив два бали MELOVIN, а Данило поставив два бали TAYANNA. І переможці – гурт O.Torvald,

– пояснив музикант у проєкті "Муз_Тренд" на телеканалі ДІМ.

Галич додав, що учасники колективу відчували себе "білими воронами" на конкурсі. Також музиканти одразу розуміли, що після перемоги України їм буде складно зайняти високе місце.

У шоу "ебаут" лідер гурту O.Torvald зізнався, що Євробачення "знищило" його як людину та особистість.

Ми абсолютно самобутній колектив. Ми ніколи не брали участь в різних конкурсах. Ми грали собі в гаражах, клубах на квартирах. Для нас це було комфортно,

– поділився Галич.

Нагадаємо, що у 2018 році на пісенний конкурс від України поїхав MELOVIN. Тоді шоу приймала столиця Португалії – Лісабон. Співак посів 17 місце у гранд-фіналі, набравши 130 балів з треком Under The Ladder.