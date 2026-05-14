Украина только дважды отказывалась от участия в Евровидении: в 2015 и 2019 годах. Наша страна всегда проходила в гранд-финал и трижды одерживала победу: Руслана (Wild Dances, 2004), Джамала ("1944", 2016) и Kalush Orchestra (Stefania, 2022), однако не на всех конкурсах показывала хорошие результаты, пишет 24 Канал.

Тоже интересно Представляла Украину на Евровидении: что известно о Екатерине Павленко, которая покорила Европу

Кто хуже всех представил Украину на Евровидении?

В 2016 году победу на Евровидении, проходившем в Вене, одержала украинская певица Джамала. В столице Австрии она представила песню "1944", набрав 534 балла по результатам голосования жюри и зрителей.

В следующем году песенный конкурс состоялся в Киеве. Полуфиналы и финал проходили в Международном выставочном центре, а ведущими были Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Тогда Украину представляла рок-группа O.Torvald, которая одержала победу на Национальном отборе. Однако песня Time не очень понравилась жюри и зрителям, ведь коллектив получил лишь 36 баллов и и занял 24 место.

O.Torvald – Time: смотрите видео онлайн

После провала на Евровидении-2017 группа O.Torvald столкнулась с хейтом. Впоследствии Женя Галич признался, что коллектив не надеялся и не хотел представлять Украину на песенном конкурсе.

Мы думали расширить аудиторию с помощью Национального отбора. А Меладзе жестко "закусился" с Данилко. То есть Меладзе поставил два балла MELOVIN, а Даниил поставил два балла TAYANNA. И победители – группа O.Torvald,

– объяснил музыкант в проекте "Муз_Тренд" на телеканале ДОМ.

Галич добавил, что участники коллектива чувствовали себя "белыми воронами" на конкурсе. Также музыканты сразу понимали, что после победы Украины им будет сложно занять высокое место.

У шоу "ебаут" лидер группы O.Torvald признался, что Евровидение "уничтожило" его как человека и личность.

Мы абсолютно самобытный коллектив. Мы никогда не участвовали в различных конкурсах. Мы играли себе в гаражах, клубах на квартирах. Для нас это было комфортно,

– поделился Галич.

Напомним, что в 2018 году на песенный конкурс от Украины поехал MELOVIN. Тогда шоу принимала столица Португалии – Лиссабон. Певец занял 17 место в гранд-финале, набрав 130 баллов с треком Under The Ladder.