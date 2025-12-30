Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Джамали. Вона зізналась, що не планувала записувати кавер на хіт Сердючки, це вийшло спонтанно.

Абсолютно незапланований кавер. "Новорічна" (swing version). Але в цьому році якось особливо важко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність. З прийдешнім Новим роком!,

– написала Джамала.

Реакція мережі

"Краще, що я могла почути зранку".

"У вашому виконанні ця пісня стала теплішою за оригінал".

"Неочікувано, але як атмосферно та по-своєму. Тепер дуже хочеться почути її на концерті".

Як Джамала переклала пісню "Новогодняя"?

Ви втомились від турбот – Новий рік.

Може, трохи не щастить – Новий рік.

Чому душа співає в такт, а тіло проситься в політ?

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.

Усі печалі забере – Новий рік.

Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Що Андрій Данилко говорив про переклад старих пісень?