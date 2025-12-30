Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Джамали. Вона зізналась, що не планувала записувати кавер на хіт Сердючки, це вийшло спонтанно.
Абсолютно незапланований кавер. "Новорічна" (swing version). Але в цьому році якось особливо важко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність. З прийдешнім Новим роком!,
– написала Джамала.
Реакція мережі
- "Краще, що я могла почути зранку".
- "У вашому виконанні ця пісня стала теплішою за оригінал".
- "Неочікувано, але як атмосферно та по-своєму. Тепер дуже хочеться почути її на концерті".
Реакція мережі на кавер Джамали / скриншоти з інстаграму
Як Джамала переклала пісню "Новогодняя"?
Ви втомились від турбот – Новий рік.
Може, трохи не щастить – Новий рік.
Чому душа співає в такт, а тіло проситься в політ?
Новий рік, Новий рік, Новий рік.
Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.
Усі печалі забере – Новий рік.
Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати
Новий рік, Новий рік, Новий рік.
Що Андрій Данилко говорив про переклад старих пісень?
Зазначимо, що Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, продовжує співати російською під час повномасштабного вторгнення, через що його часто критикують.
Артист заявляв, що працює над україномовним репертуаром, але старі російськомовні треки перекладати не буде.
"Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти – це виходить КВК, і це таке: "Ой можна все перекласти", – нічого подібного. Перекладіть мені, будь ласка, "Червону руту" російською. Не можете, бо це так написано. Івасюк для мене приклад того, як талановито зроблена пісня. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите", – говорив Данилко.