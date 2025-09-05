Відповідне відео оркестр поширив у своїх соціальних мережах. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм колективу.

Дивіться також Пісні під зірками, щирі розмови й багато сміху: яким був акустичний вечір Жені Галича у Львові

Спершу музиканти відтворили звук, який нагадує наближення "Шахеда", а потім – звуки, що схожі на роботу ППО по ворожих цілях. Наприкінці здається, що дрон падає, і чути вибух.

Такі увертюри чує кожен українець щоденно,
– сказав гітарист Дмитро Корнієнко у коментарі ZAXID.NET.

За його словами, всі учасники оркестру ухвалили рішення створити увертюру зі звуком війни.

Ми не мали на меті когось налякати чи образити. Головна ідея в тому, щоб показати усьому світу, що українці сильні, креативні й веселі. І ще раз подякувати ЗСУ, які нас захищають,
– підкреслив музикант.

Реакція мережі

  • "У Сумах "насолоджуємося" упродовж дня, вночі – також "музика" тримає в тонусі. Респект виконавцям!"
  • "Моторошно, але дуже професійно зроблено".
  • "Це тільки українські музиканти можуть чітко відобразити ці жахливі звуки, які відчувають кожного дня".
  • "Ви круто це зробили. Я навіть спочатку подумала, що то десь над вами летить".
  • "Які часи, така і музика".
  • "Страшно, боляче. Така творчість і дійсність наша тепер".
  • "Як справжні! Кожного дня і ночі чую такі звуки".

Який ще колектив нещодавно вразив українців?

  • У День Незалежності львівський муніципальний хор "Гомін" виконав гімн. Українці написали чимало приємних слів на адресу колективу. Дехто вважає, що це одне із найкращих виконань "Ще не вмерла Україна".

  • Відео вже зібрало понад 200 тисяч переглядів і майже 6 тисяч вподобайок.