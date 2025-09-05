Подія відбулась 4 вересня на терасі !FESTrepublic. У матеріалі Show 24 дізнавайтеся більше про те, як минув музичний вечір та дивіться ексклюзивні відео з концерту.

До слова Женя Галич заспівав трек "Смарагдове небо", який перед цим назвав "г*мном"

Акустичний концерт, зі слів самого Жені Галича, був імпровізаційним. Для початку він виконав кілька пісень на гітарі, а також попросив шанувальників підходити до спеціального столика та залишати йому записки.

У них можна було попросити музиканта виконати певний трек, подякувати за творчість, поділитися чимось особливим або поставити цікаве запитання.

Женя Галич – MR.DJ: дивіться відео онлайн

Так, на прохання шанувальників лідер O.Torvald виконав чимало пісень з репертуару колективу – від треків ранньої творчості до найновіших пісень. Хтось з фанів просто залишав побажання щодо треклиста, а хтось відверто ділився, чому для нього особлива та чи інша композиція.

Після заходу сонця на терасі локації увімкнули ліхтарики й настала справжня романтична атмосфера.

Женя Галич – "До шостої я твій": дивіться відео онлайн

Женя Галич – "Я хворий": дивіться відео онлайн

Також Женю Галича й самого просили розповідати найвеселіші чи найкурйозніші історії про пригоди, що ставалися з ним у Львові чи після концертів. Музикант багато жартував, від чого вечір був наповнений позитивними емоціями.

Женя Галич – "Мама": дивіться відео онлайн

На заході лідер O.Torvald також згадав про покійного Андрія Кузьменка та виконав його композицію "Танець пінгвіна". Женя Галич працював над кавером до цієї пісні для пригодницького роудмуві "Я, "Побєда" і Берлін".

Чим довше співаємо пісні Андрія, тим довше живе пам'ять про нього,

– підкреслив артист.

Женя Галич – "Танець пінгвіна": дивіться відео онлайн

Музикант ствердно відповів на запитання про те, чи не хотів би він ще раз створити спільну роботу з Андрієм Хливнюком, лідером "Бумбоксу". Галич назвав себе шанувальником Хливнюка. Однак зараз на заваді дуету стоїть військова служба, адже і Женя, і Андрій, перебувають у Силах оборони.

Женя Галич – "В подушках": дивіться відео онлайн

Також рокер зізнався, що не любить перекладати пісні. Тому він скоріше працюватиме над новою музикою.

Женя Галич – "Київ вдень і вночі": дивіться відео онлайн

Лідер гурту O.Torvald зізнався, що зараз він намагається надолужити те, що пропустив останні 3,5 роки великої війни. Мова про те, що нещодавно до України повернулась його дружина з дітьми. Тому він знову згадав про те, що означає бути батьком.

Женя Галич – "Без тебе": дивіться відео онлайн

Також на концерті відбувся невеликий благодійний аукціон. До того ж Галич згадував про часи у навчальному центрі ЗСУ, передавав вітання українським бійцям – тим, чиї рідні й близькі завітали на концерт, а ще записав відео для збору однієї зі слухачок.

Женя Галич – "Радіомережі": дивіться відео онлайн

Женя Галич – "Антибіотики": дивіться відео онлайн

Акустичний вечір з Женею Галичем завершився дуже символічно. Наостанок музикант виконав пісню "Океану Ельзи" – "Обійми", що стала красивою крапкою.