Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Павла. Подробицями служби чоловік не поділився.

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У своєму інстаграмі Павло Гоц опублікував кілька фотографій у військовій формі, а також одне відео. На деяких світлинах він позує разом зі своєю дружиною та піарницею гурту Nazva Вікторією. Водночас музикант не розповів, де саме проходить службу та чим займається у війську.

Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець,

– написав Павло Гоц.

До речі, вчора, 3 лютого, пройшла музична премія "Золота Зоря Лірум". Гурт Nazva переміг у категорії "Вибір слухачів". Інший учасник колективу, Ярослав Яровенко, повідомив зі сцени, що Павло Гоц поповнив лави Збройних Сил України. Глядачі у залі підтримала музиканта гучними оплесками.

Що відомо про гурт Nazva