Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм хора "Гомін". Коллектив опубликовал видео выступления в укрытии.
Смотрите также До слез и мурашек по коже: хор "Гомін" поразил исполнением гимна Украины
В укрытии в хор "Гомін" исполнил "Гай, зелений гай" Назария Яремчука и "Цей сон" Степана Гиги.
Хор "Гомін" – "Гай, зелений гай": смотрите видео онлайн
Хор "Гомін" – "Этот сон": смотрите видео онлайн
Напомним! В июне в тиктоке Львовского органного зала опубликовали видео, на котором хор "Гомін" исполняет песню "Этот сон". После этого артисты стали настоящими звездами, ведь всего за три дня ролик собрал более 5 миллионов просмотров. Главным дирижером и художественным руководителем коллектива является Вадим Яценко.
Кто еще недавно выступил в укрытии?
Даже во время войны в Украине происходят различные события, однако часто их прерывает воздушная тревога из-за угрозы российских дронов и ракет, поэтому артисты и посетители вынуждены спускаться в укрытие.
Так, на днях в киевском Дворце спорта состоялся "Хартия Фест". Когда началась воздушная тревога, группы "Жадан и Собаки" и NAZVA спустились к людям в метро и спели "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя".
А вот MamaRika выступила в укрытии во время фестиваля "Благотворительный WEEKEND", который организовала Маша Ефросинина. Певица исполнила одни из своих самых популярных песен: "Люди", "Связь", "Аист" "Аист".