Благотворительное мероприятие поддержали немало украинских звезд, в частности певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж Сергей Середа. Однако вчера фестиваль прервала воздушная тревога, передает Show 24.
MamaRika рассказала, что когда она должна была выйти на сцену, началась воздушная тревога. Однако, по мнению певицы, было бы неправильно оставить людей без выступления, поэтому она спустилась к ним в паркинг и исполнила некоторые свои песни.
То, что произошло сегодня, – просто до слез,
– призналась она.
Перед выступлением MamaRika началась воздушная тревога / видео из инстаграма певицы
Вместе с посетителями фестиваля MamaRika спела "Люди", "Связь", "Аист".
Мы не просто спустились в паркинг и пели, мы жили эту жизнь назло тем, кто хочет у нас ее забрать,
– подчеркнула певица.
MamaRika – "Люди": смотрите видео онлайн
MamaRika – "Связь": смотрите видео онлайн
MamaRika – "Аист": смотрите видео онлайн
Что известно о MamaRika
Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, родилась в городе Червоноград (ныне Шептицкий) Львовской области. В 14-летнем возрасте девушка стала лауреатом фестиваля "Червона Рута".
Участвовала в 3 сезоне реалити-шоу "Фабрика звезд", выступала под псевдонимом Эрика. Певица прошла в финал и заняла 6 место. У нее был роман со Стасом Шуринсом, который тогда стал победителем проекта.
В этом году MamaRika призналась, что инициатором разрыва стал Шуринс.
Артистка также была участницей "Фабрики звезд. Суперфинал", где заняла 2 место.
Ранее певица сотрудничала с продюсером Сергеем Кузиным – их контракт завершился в 2015 году. Впоследствии она начала выступать под новым псевдонимом – MamaRika.
С 2020 года состоит в браке с Сергеем Середой. Супруги воспитывают 4-летнего сына Давида.