MamaRika вышла на связь с поклонниками в инстаграм-сториз на личной странице после того, как перенесла экстренную операцию. Она рассказала, что все прошло успешно, пишет 24 Канал.

К слову MamaRika нужна срочная операция: "Довела себя до крайности"

MamaRika опровергла слухи о том, что ей делали пластическую операцию. Она объяснила, с чем было связано хирургическое вмешательство.

Это экстренная операция по-женски. Говорю как есть: последние несколько недель было кровотечение. Это серьезные вещи. Поэтому мне срочно сказали ложиться (в больницу, – 24 Канал) и все это наладить,

– рассказала артистка.

MamaRika добавила, что реабилитация после операции продлится 2 недели. Поэтому она перенесла ближайшие концерты, которые пришлись на этот период.

MamaRika об операции: видео

Также певица рассмешила фанов роликом, на котором выходит из наркоза и приглашает на свой концерт.

Ранее о серьезных проблемах со здоровьем сообщил Дмитрий Муравицкий, известный как Мурик из Green Grey. Ему необходима срочная операция, как указал мужчина на своей странице.

Что этому предшествовало?

Еще в начале месяца артистка призналась, что переживает непростой период в жизни. Ее здоровье дало сбой как физически, так и морально. Она поделилась, что решила быть искренней и не скрывать слезы за маской улыбки.

Впоследствии MamaRika уточнила, что у нее резко ухудшилось женское здоровье. Она проигнорировала первые симптомы, что привело к крайностям.