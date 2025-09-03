После чего рассказала о самочувствии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу MamaRika.

Так, по словам исполнительницы, она травмировала колено. MamaRika не рассекретила, когда именно это произошло, но рассказала, что врачи рекомендовали ей прекратить концертную деятельность. Впрочем, она приняла выйти на сцену, поскольку выступление уже было запланировано давно. Певица старалась как можно меньше делать резких движений и не прыгать, чтобы не навредить себе.

Скажу, что это была одна из самых трудных задач в моей жизни – сдерживать себя на лайве, вы знаете, как я это люблю и как всегда несется! Но надрыв связки колена – это серьезная история. Поэтому работала в бандаже, без каблуков впервые. Эти концерты – сплошной риск, но я просто не могла не приехать к вам, люди мои,

– отметила исполнительница.



Певица MamaRika травмировала ногу / Скриншот из инстаграм-сторис

