В то же время MamaRika пока никак не комментирует эти слухи, а однако журналисты пообщались с ее мужем, юмористом Сергеем Середой. Мужчина признался, действительно ли они ожидают пополнения в семье. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Сначала он пошутил, отметив, что не обратил внимание на слова в песне, поэтому надо ее переслушать, а уже потом ответил серьезно.

Можно ли первый триместр считать беременностью? Тогда нет (не беременна – 24 Канал). Это не всегда зависит от нас, но и от качества определенных штук. Если откровенно и без шуток, то не очень хочется. Когда вспоминаешь, как много времени ты уделяешь ребенку, от чего ты отказываешься,

– отметил Сергей.

Что известно об отношениях MamaRika и Сергея Середы?