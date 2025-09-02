Водночас MamaRika наразі ніяк не коментує ці чутки, а проте журналісти поспілкувалися з її чоловіком, гумористом Сергієм Середою. Чоловік зізнався, чи справді вони очікують на поповнення в родині. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
Спочатку він пожартував, зазначивши, що не звернув увагу на слова в пісні, тому треба її переслухати, а вже згодом відповів серйозно.
Чи можна перший триместр вважати вагітністю? Тоді ні (не вагітна – 24 Канал). Це не завжди залежить від нас, а й від якості певних штук. Якщо відверто й без жартів, то не дуже хочеться. Коли згадуєш, як багато часу ти приділяєш дитині, від чого ти відмовляєшся,
– зазначив Сергій.
Що відомо про стосунки MamaRika та Сергія Середи?
- Знайомство майбутнього подружжя відбулося у 2014 році, а перше побачення вони провели в Одесі.
- Через кілька років, у 2018-му, Анастасія та Сергій оголосили про заручини, а вже в березні 2020-го таємно одружилися під час подорожі до Таїланду.
- У 2021 році в пари народився первісток – син Давід. Також в них є собака Рокі, яку пара вважає частиною родини.
- У квітні 2024 року MamaRika зізналася, що у їхніх стосунках настала серйозна криза. Проте, за її словами, вони докладають зусиль, щоб зберегти сім'ю, і залишаються разом.