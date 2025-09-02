Водночас MamaRika наразі ніяк не коментує ці чутки, а проте журналісти поспілкувалися з її чоловіком, гумористом Сергієм Середою. Чоловік зізнався, чи справді вони очікують на поповнення в родині. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Не пропустіть Ектора звинуватили у розбещенні неповнолітніх: шеф-кухар уперше прокоментував чутки

Спочатку він пожартував, зазначивши, що не звернув увагу на слова в пісні, тому треба її переслухати, а вже згодом відповів серйозно.

Чи можна перший триместр вважати вагітністю? Тоді ні (не вагітна – 24 Канал). Це не завжди залежить від нас, а й від якості певних штук. Якщо відверто й без жартів, то не дуже хочеться. Коли згадуєш, як багато часу ти приділяєш дитині, від чого ти відмовляєшся,

– зазначив Сергій.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки MamaRika та Сергія Середи?