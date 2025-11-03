Зокрема, назвала причину погіршення самопочуття. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MamaRika.

Виконавиця почувається виснаженою морально й фізично, бо не давала перепочину собі останні роки.

Я буквально знищена морально і фізично. Я тупо загнала себе. Не знаю як ми взагалі із вами не й*бнулися за ці 4 роки! Сьогодні весь день реву і розумію, я в мінусі, і більше не можу це приховувати за маскою роботи, зайнятості, посмішки через сльози,

– сказала Анастасія.

MamaRika зізналася, що сім'я – це єдине, що зараз її підтримує, показавши фото в обіймах чоловіка, яке зробив їхній 4-річний син Давид.

MamaRika переживає складний період у своєму житті / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, навесні минулого року стало відомо, що співачка з чоловіком переживають серйозну кризу у стосунках. Проблеми в подружньому житті розпочалися ще з часів пандемії коронавірусу, а повномасштабне вторгнення Росії погіршило стосунки Анастасії та Сергія Середи. В інтерв'ю Маші Єфросиніній, яке телеведуча опублікувала на власному ютуб-каналі, MamaRika зазначала, що вони з партнером активно працюють над стосунками, аби все налагодилося.

