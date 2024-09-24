У новому інтерв'ю з Машею Єфросиніною MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Середа) детальніше розповіла про кризу у шлюбі. Вона зізналась, що все почалося ще з часів пандемії коронавірусу, її вагітності, а потім все погіршила й повномасштабна війна.

До слова Чоловік MamaRika заявив, що вони хотіли розлучитися: що врятувало шлюб

MamaRika зізналась, що криза 10 років прийшла до їхньої пари раптово. Для неї це дуже болюча тема. Розповідаючи про складний період, артистка не стримала сліз.

Ми потонули, того не усвідомлюючи. Мені важко про це говорити. Не розумію, в який момент ми стали спати спина до спини. Чому це відбувається так різко? Це д*па повна, бо ми не можемо вийти з цього. Ми досі там. Воно зараз краще, але мені іноді здається, що в тому психічному стані, в якому ми всі знаходимося, ми більше ніколи не повернемо те перше відчуття,

– зауважила співачка.

MamaRika додала, що вони досі продовжують працювати над стосунками та "лагодити" їх. Справи частково пішли на краще. Їм допомагає час удвох, спільні тренування у спортзалі. До того ж пара комфортно почувається у побуті.

"Інколи здається, що все добре. Є періоди ейфорії, коли я відчуваю: о, ми вирівнюємось. Але потім поблизу твого дому прилітає чи ще щось стається, тебе вибиває наглухо і ти знову починаєш відчувати цей момент мушлі, ти віддаляєшся. Так ніби кожен сам по собі. Чому ці сльози, бо лякає, що якщо не вигребемо, не вийде..." – зауважила MamaRika.

Інтерв'ю MamaRika з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Що MamaRika казала про кризу раніше