10 листопада MamaRika записала відеозвернення до шанувальників. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

У мене зараз трошки погіршились моменти по здоров'ю. Кажу, як є – по-жіночому. Бо всі питали, що сталося. У мене серйозні нюанси. Я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно зірвало,

– поділилась MamaRika.

Співачка зазначила, що їй говорили, що потрібно відпочити, але знаменитість проігнорувала рекомендації й продовжила давати концерти.

Довела себе до крайнощів. Мені в терміновому порядку завтра (11 листопада – 24 Канал) роблять операцію,

– додала вона.

Через це MamaRika змушена перенести найближчі концерти, які мали відбутися в рамках туру Україною, на весну. Співачка наголосила, що їй дуже шкода, але попросила шанувальників поставитися з розумінням.

MamaRika повідомила, що їй робитимуть операцію: дивіться відео онлайн

MamaRika перенесла концерти у чотирьох містах: Шпола, Миронівка, Бобринець і Світловодськ. Нові дати оголосять найближчим часом, квитки залишаються дійсними.

Народ, операція не важка, планую десь за тиждень бути огурчиком, тому не хвилюйтеся. Але зараз мушу вирішити це, бо нема куди тягнути. Дякую за вашу турботу і теплі слова,

– написала співачка.

MamaRika перенесла чотири концерти / Скриншот з інстаграму співачки

Зазначимо! Раніше вокаліст рок-гурту Green Grey Дмитро Муравицький, більш відомий як "Мурік", повідомив, що йому потрібна термінова операція, і попросив фанів про фінансову допомогу. Вони досить швидко зібрали необхідну суму – 360 тисяч гривень. В інстаграмі колектив подякував усім, хто долучився до збору.

MamaRika переживає важкий період у житті