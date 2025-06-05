В комментарии проекту "Тур по звездам" от Люкс ФМ MamaRika рассказала, почему не сложились отношения со Стасом Шуринсом, информирует Show 24. По словам певицы, этот он ее оставил.

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Он меня бросил. Стасик меня бросил, без приколов. Я любила его страшно. Он разбил мне сердце. Он просто приехал и сказал мне: "Мы расходимся". Это было очень больно,

– призналась MamaRika.

Певица вспомнила, что некоторое время после разрыва с Шуринсом страдала, но потом поняла, что все к лучшему.

MamaRika в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Кстати! Ранее мы писали материал о жизни и карьере Стаса Шуринса.

Как сейчас живут MamaRika и Стас Шуринс

MamaRika рассказала, что Стас Шуринс имеет семью, у него все хорошо. Она же состоит в браке с Сергеем Середой. Пара вместе около 11 лет. В августе 2021 года певица родила от мужа сына Давида.

Я очень рада, что так все произошло. Все разрывы, все события – не просто так. Это всегда к лучшему. В моменте кажется, что тебе ж*па и это конец. Поверьте, девочки, отряхнулись, встали и пошли. И дальше ждет только лучшее,

– отметила она.

MamaRika недавно общалась со Стасом Шуринсом. Певица призналась, что между ними хорошие отношения.