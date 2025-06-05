Сейчас Алена развивает сольную карьеру, а Тамерлан защищает Украину. Однако на концерте певицы, который состоялся вчера, они неожиданно воссоединились на сцене, пишет Show 24 со ссылкой на "Музвар".

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Вчера, 4 июня, в Origin Stage (Киев) состоялся сольный концерт Алены Омаргалиевой. Неожиданно на сцене появился Тамерлан. Они вместе исполнили трек дуэта "TamerlanAlena" "Покопокохай", который вышел в 2017 году.

Тамерлан вышел на сцену в военной форме, а Алена – в красивом блестящем платье. На сцене также были танцовщики. В конце выступления пара поцеловалась, также певец вручил любимой букет цветов.

Реакция сети

"Я в восторге от этой пары. Очаровательная женщина возле настоящего мужчины. Счастья вам".

"Как она засияла возле мужчины".

"Люблю их пару! Любви им!"

"Круто, такие классные".

"Вы – супер!"

Тамерлан и Алена: отношения и карьера

"TamerlanAlena" – украинский дуэт, создан в 2009 году. В репертуаре коллектива преимущественно русскоязычные треки (вышли еще до начала полномасштабного вторжения), есть песня, написала на украинском, – "Покопокохай".

Тамерлан и Алена Омаргалиева отпраздновали свадьбу в 2013 году. Они воспитывают сына Тимура.

Сейчас Алена выступает сольно, а вот Тамерлан во время полномасштабного вторжения присоединился к войску. Сначала мужчина вступил в ряды теробороны. В сети пишут, что он служит в аэроразведке. Сам певец в феврале 2025 года отмечал, что его деятельность не требует "освещения или пиара".

"Все, кто с нами, об этом знают. И это самое главное. Очень долгий период после того, как врагу дали под ср*ку и он отошел от Киевской области, от наших территорий, конечно, я очень понурился именно в этот вид деятельности – аэронаправление и так далее", – рассказывал Тамерлан.