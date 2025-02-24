В первый месяц полномасштабного вторжения Тамерлан понял, что эта война не завершится скоро, поэтому нужно "готовиться на большую дистанцию". Пишет 24 Канал со ссылкой на интервью певца Славе Демину.

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Готовиться в каком плане? То есть для себя погрузиться в военное дело, чтобы понимать, как вести себя в каких-то ситуациях, чтобы как минимум были какие-то навыки по оружию и по всему остальному,

– сказал Тамерлан.

До большой войны певец не умел пользоваться оружием, однако все равно записался в ТрО. В начале марта он вместе с другими защитниками стоял на Житомирской трассе, куда прорывались россияне. Тогда Тамерлан попал под обстрел. Первая мысль, когда пуля пролетела над головой, была такая: "Слава Богу, что жив".

Мы потом пили чай. Не было ничего: ни павербанков, ни EcoFlow. Мы просто на костре подогревали воду, делали чай и поняли: блин, сейчас этого могло бы не быть,

– вспомнил певец.

Интервью с Тамерланом: смотрите видео онлайн

Тамерлан рассказал о своей службе

Подробностями своей службы Тамерлан почти не делится. В сети есть информация, что он служит в Аэроразведке. Военный не рассказывает, чем занимается, ведь говорит, что его деятельность не требует "освещения или пиара".

Все, кто с нами, об этом знают. И это самое главное. Очень долгий период после того, как врагу дали под ср*ку и он отошел от Киевской области, от наших территорий, конечно, я очень понурился именно в этот вид деятельности – аэронаправление и так далее,

– рассказал военнослужащий.

Тамерлан отметил, что он находится в армии "на добровольных началах". Сейчас защитника оформляют, чтобы он мог официально выполнять свои обязанности в Силах обороны Украины и быть более полезным.