Важным примером для общества всегда есть то, когда люди, которые имеют популярность и влиятельность, на собственном примере показывают, что война не для отдельной категории лиц, а для всех. В материале Show24, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины, рассказываем о тех звездах, которые продолжают нести службу в ВСУ.

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Украинские звезды, которые находятся на службе в ВСУ

Андрей Хлывнюк

С начала полномасштабной войны лидер группы "Бумбокс" присоединился в ряды теробороны. Сначала он защищал Киев от оккупантов, а во время минометного обстрела Андрей получил повреждения лица. После лечения вернулся к службе и отправился на Восток.

Хлывнюк – пилот ударного дрона Punisher, а также командир подразделения и двух экипажей. В его обязанности входит разработка стратегических планов и выполнение боевых задач.

Андрей Хлывнюк / Фото из инстаграма артиста

31 декабря 2024 года артист вышел на связь и рассекретил, что сейчас находится на Херсонском направлении. Именно там он встретил Новый год и свой день рождения.

Сергей Жадан

Сначала музыкант и писатель активно занимался волонтерской деятельностью. В начале июня Сергей опубликовал фотографию в военной форме и поделился, что присоединился в ряды 13 бригады НГУ "Хартия" вместе с участниками группы "Жадан и Собаки".

Осенью музыкант начал службу штаб-сержантом второй категории в секции военной журналистики и гражданско-военного сотрудничества.

Сергей Жадан с побратимом / Фото из инстаграма писателя

Работа чрезвычайно насыщенная: коммуникации внутри подразделения, развитие "Радио Хартия", поддержка медицинской службы, фандрайзинг,

– рассказал музыкант о своих служебных обязанностях.

Андрей Лузан

Украинский юморист и основатель проекта "Львы на джипе" летом прошлого года решил мобилизоваться. Шоумен служит в Силах беспилотных систем. По словам юмориста, он во время тестов по физической подготовке демонстрировал лучшие результаты среди нескольких рот.

Андрей Лузан / Фото из инстаграма юмориста

Гарик Бирча

Сегодня звезда "Витальки" служит в 210-м отдельном штурмовом полку, бойцы которого принимают активное участие в боевых действиях на территории Курской области.

Можем сказать, что личным составом нашего подразделения было уничтожено более 50 врагов,

– рассказал Бирча.

Гарик Бирча / Фото из инстаграма комика

Актер отметил, что его творчество пока на паузе. Несмотря на это он написал несколько стихов и создал песню, которая называется "Берлинго 210".

Дмитрий Дикусар

Почти три года с тех пор, как хореограф сменил паркет на поле боя. Он рассказывал, что не думал, что война затянется так на долго, но не жалеет о своем выборе стать на защиту Украины.

Дмитрий признался, что ему сложно вернуться к обычной гражданской жизни во время отпусков, поскольку чувствует дискомфорт.

Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма танцовщика

Дмитрий выразил решимость защищать Украину до самой победы. Он также отверг любые мысли о переезде за границу, отметив свое желание принять участие в послевоенном восстановлении родной страны.

Дмитрий Самсонов

С начала полномасштабного вторжения вокалист блэк-метал группы "Заводь" Дмитрий Самсонов активно волонтерил, но в конце января стало известно, что он вступил в ряды ВСУ.

Дмитрий Самсонов / Фото из инстаграма музыканта

С начала полномасштабного вторжения и другие участники группы "Заводь" стали на защиту Украины. Соучредитель и басист бэнда Влад вступил в ряды ВСУ. На фронт ушел и барабанщик Николай Состин, который, к сожалению, погиб на поле боя в ноябре 2024 года.

Женя Галич

В начале полномасштабного российского вторжения певец занимался волонтерством, а уже в апреле пополнил ряды войска в составе 135 батальона 114 отдельной бригады теробороны. На фронте также находится гитарист группы O.Torvald.

Два месяца назад Галич сообщил, что за три года у него "накопилось немало болячек", поэтому некоторое время он находился в госпитале.

Лидер группы O.Torvald Женя Галич / Фото из инстаграма музыканта

В октябре 2024 года в интервью нашей редакции военнослужащий признался, что командирован в город Киев. О своих обязанностях лидер группы O.Torvald не смог подробно говорить, но рассказал, что речь идет о материально-техническом обеспечении ВСУ. Кроме того, он поделился, что самый страшный день на фронте у него был осенью 2022 года, когда вместе с собратьями попал в окружение в селе Ямполь.

Максим Нелипа

Украинский шоумен и ведущий присоединился к армии в марте 2022 года. Максим изредка делится информацией о службе, однако известно, что он стал командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск.

Максим Нелипа / Фото из фейсбука Андрея Нелипы

В январе этого года мужчина рассказал, что проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Течение болезни и ее суть не из простых. Но сейчас я на 100% уверен в успехе лечения,

– отметил Нелипа.

Известно, что Максим работает с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По словам брата, Максим устраивает "зажигательные шоу" для российских оккупантов.

Виталий Козловский

Певец вступил в ряды ВСУ в июне 2023 года и служил в различных воинских частях. Сначала он присоединился к бригаде Национальной гвардии Украины "Рубеж" и служил на Донбассе. В середине октября Виталий сообщил, что его перевели в другое подразделение, который дислоцируется в Киеве. Впоследствии он стал служить в Национальном президентском оркестре в должности водителя.

Козловский вспоминал, что однажды едва не погиб на фронте. Это произошло в конце ноября 2023 года, когда их с собратьями позиции обстреливали оккупанты в течение 3 часов.

Виталий Козловский / Фото из инстаграма певца

Весной певца перевели в 22 отдельную механизированную бригаду, где он продолжает службу, выполняя задачи обеспечения бригады и патронат.

Геннадий Попенко

Телеведущий с начала полномасштабного вторжения находился с семьей под оккупацией 45 дней. После того, как рашистов выгнали из Киевской области, Геннадий начал активно заниматься волонтерством, а в июне 2022 года принял присягу и присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Сначала мужчина приобретал военный опыт, а через полтора года его перевели в 59-ю отдельную механизированную бригаду на Запорожское направление в "Культурный Десант".

Геннадий Попенко / Фото из инстаграма Попенко

В ноябре 2024 года стало известно, что актер травмировался во время тренировок.

У меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено кучи, как единый организм,

– объяснил Геннадий.

В коленном суставе актера сейчас много металла – болты и титановые импланты, удерживающие сустав в нужном состоянии.

Даниэль Салем

Сначала мужчина служил в территориальной обороне, откуда перешел непосредственно на передовую. Салем принимал активное участие в освобождении Херсонщины. В октябре 2024 года военный получил официальное удостоверение участника боевых действий. Известно, что он имеет военный опыт в Бейруте и Ливане и медицинское образование.

Даниэль Салем / Фото из инстаграма военного

Недавно мужчина признался, что ходит к психологу, а вот за здоровьем ему не удается так тщательно следить.

Вообще ничего не слышу на левое ухо. Когда получил пулю в броник, у меня треснула лопатка, и при изменениях температуры чувствую сильную боль. Но не хватает времени заниматься здоровьем, если честно. Это очень плохой пример,

– подчеркнул защитник.

YARMAK

26 февраля 2022 года музыкант ушел добровольцем. Сначала он явился мобилизоваться в Голосеевский военкомат, но долгое время находился в охранной роте при военкомате, пока ВСУ не выгнали российскую армию из Киевской области.

Рэпер был бойцом в подразделении, а с сентября 2023 года возглавил подразделение операторов дронов-камикадзе. FPV-дронами Александр начал заниматься еще тогда, когда такая техника была только у ГУР, СБУ и спецподразделения.

Рэпер YARMAK / Фото из инстаграма военного

Летом 2022-го Александр присоединился к "Культурному десанту" и вместе с Колей Сергой, Сашей Чемеровым и Женей Галичем ездили на передовую, в госпитали и деоккупированные города, чтобы поддержать защитников и местных.

Коля Серга

Певец имеет звание старшего лейтенанта ВСУ и несет службу в "Культурном десанте". Там он с другими звездами дает концерты для военнослужащих и для жителей деоккупированных или прифронтовых территорий.

Коля Серга с Валерием Залужным / Фото из инстаграма певца

Музыкант заверил, что после окончания войны останется в рядах Вооруженных сил и будет работать с ветеранами.

Сергей Мартынюк

Летом прошлого года фронтмен группы "Фиолет" добровольно вступил в армию и прошел военную подготовку. Музыкант говорил, что ему "важно чувствовать нужность и пользу в этой войне".

Сергей Мартынюк / Фото из инстаграма музыканта

Тамерлан (Юрий Толоконников)

Певец Тамерлан в начале полномасштабного вторжения вступил в Силы территориальной обороны, а впоследствии стал добровольцем в ВСУ. Его жена рассекретила, что он работает с БпЛА.

Тамерлан / Фото из инстаграма певца

В конце августа защитник показался в военной форме и бронежилете вблизи дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа. Артист не стал делиться подробностями.

Юрий Юрченко (группа Yurcash)

Музыкант стал добровольцем 49 отдельного стрелкового батальона "Карпатская сечь" имени Олега Куцина. Артист пережил много "прилетов" и миниконтузий, к сожалению, потерял полноценный слух в одном из ушей.

К сожалению, медики не смогли помочь артисту с этой бедой, поэтому Юрий заказал специальные наушники, которые дают возможность работать на сцене.

Юрий Юрченко / Фото пресс-службы артиста

Напомним, что недавно участник группы Nazva Павел Гоц, звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин и рэп-исполнитель Миша Крупин присоединились к рядам ВСУ.

Также сегодня вспоминаем всех защитников и защитниц, которые отдали жизнь в борьбе за Украину. Вечная и светлая им память.