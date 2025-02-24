Важливим прикладом для суспільства завжди є те, коли люди, які мають популярність і впливовість, на власному прикладі показують, що війна не для окремої категорії осіб, а для усіх. У матеріалі Show24, присвяченому третій річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, розповідаємо про тих зірок, які продовжують нести службу в ЗСУ.

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Українські зірки, які перебувають на службі в ЗСУ

Андрій Хливнюк

З початку повномасштабної війни лідер гурту "Бумбокс" доєднався до лав тероборони. Спершу він захищав Київ від окупантів, а під час мінометного обстрілу Андрій отримав пошкодження обличчя. Після лікування повернувся до служби та відправився на Схід.

Хливнюк – пілот ударного дрона Punisher, а також командир підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входить розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.

Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму артиста

31 грудня 2024 року артист вийшов на зв'язок і розсекретив, що зараз перебуває на Херсонському напрямку. Саме там він зустрів Новий рік і свій день народження.

Сергій Жадан

Спершу музикант і письменник активно займався волонтерською діяльністю. На початку червня Сергій опублікував світлину у військовій формі та поділився, що долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія" разом з учасниками гурту "Жадан і Собаки".

Восени музикант розпочав службу штаб-сержантом другої категорії у секції військової журналістики та цивільно-військового співробітництва.

Сергій Жадан із побратимом / Фото з інстаграму письменника

Робота надзвичайно насичена: комунікації всередині підрозділу, розвиток "Радіо Хартія", підтримка медичної служби, фандрайзинг,

– розповів музикант про свої службові обов'язки.

Андрій Лузан

Український гуморист і засновник проєкту "Леви на джипі" влітку минулого року вирішив мобілізуватись. Шоумен служить у Силах безпілотних систем. За словами гумориста, він під час тестів з фізичної підготовки демонстрував найкращі результати серед кількох рот.

Андрій Лузан / Фото з інстаграму гумориста

Гарік Бірча

Сьогодні зірка "Вітальки" служить у 210-му окремому штурмовому полку, бійці якого беруть активну участь у бойових діях на території Курської області.

Можемо сказати, що особовим складом нашого підрозділу було знищено понад 50 ворогів,

– розповів Бірча.

Гарік Бірча / Фото з інстаграму коміка

Актор зауважив, що його творчість поки на паузі. Попри це він написав декілька віршів і створив пісню, яка називається "Берлінго 210".

Дмитро Дікусар

Майже три роки з того часу, як хореограф змінив паркет на поле бою. Він розповідав, що не думав, що війна затягнеться так на довго, але не шкодує про свій вибір стати на захист України.

Дмитро зізнався, що йому складно повернутися до звичайного цивільного життя під час відпусток, оскільки відчуває дискомфорт.

Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника

Дмитро висловив рішучість захищати Україну до самої перемоги. Він також відкинув будь-які думки про переїзд за кордон, наголосивши на своєму бажанні взяти участь у післявоєнній відбудові рідної країни.

Дмитро Самсонов

З початку повномасштабного вторгнення вокаліст блек-метал гурту "Заводь" Дмитро Самсонов активно волонтерив, але наприкінці січня стало відомо, що він вступив до лав ЗСУ.

Дмитро Самсонов / Фото з інстаграму музиканта

Від початку повномасштабного вторгнення й інші учасники гурту "Заводь" стали на захист України. Співзасновник та басист бенду Влад вступив до лав ЗСУ. На фронт пішов і барабанщик Микола Состін, який, на жаль, загинув на полі бою у листопаді 2024 року.

Женя Галич

На початку повномасштабного російського вторгнення співак займався волонтерством, а вже у квітні поповнив лави війська у складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони. На фронті також перебуває гітарист гурту O.Torvald.

Два місяці тому Галич повідомив, що за три роки у нього "назбиралось чимало болячок", тому певний час він перебував у госпіталі.

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич / Фото з інстаграму музиканта

У жовтні 2024 року в інтерв'ю нашій редакції військовослужбовець зізнався, що відряджений у місто Київ. Про свої обов'язки лідер гурту O.Torvald не зміг детально говорити, але розповів, що йдеться про матеріально-технічне забезпечення ЗСУ. Крім того, він поділився, що найстрашніший день на фронті у нього був восени 2022 року, коли разом з побратимами потрапив в оточення у селі Ямпіль.

Максим Неліпа

Український шоумен і ведучий приєднався до війська у березні 2022 року. Максим зрідка ділиться інформацією про службу, однак відомо, що він став командиром розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ.

Максим Неліпа / Фото з фейсбуку Андрія Неліпи

У січні цього року чоловік розповів, що проходить лікування у відділенні щелепно-лицьової хірургії.

Перебіг хвороби та її суть не з простих. Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування,

– зазначив Неліпа.

Відомо, що Максим працює з безпілотними літальними апаратами (БПЛА). За словами брата, Максим влаштовує "запальні шоу" для російських окупантів.

Віталій Козловський

Співак вступив до лав ЗСУ у червні 2023 року та служив у різних військових частинах. Спершу він долучився до бригади Національної гвардії України "Рубіж" та служив на Донбасі. У середині жовтня Віталій повідомив, що його перевели до іншого підрозділу, який дислокується в Києві. Згодом він став служити в Національному президентському оркестрі на посаді водія.

Козловський згадував, що одного разу ледь не загинув на фронті. Це сталося наприкінці листопада 2023 року, коли Їхні з побратимами позиції обстрілювали окупанти протягом 3 годин.

Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака

Навесні співака перевели у 22 окрему механізовану бригаду, де він продовжує службу, виконуючи завдання забезпечення бригади та патронат.

Геннадій Попенко

Телеведучий з початку повномасштабного вторгнення перебував з родиною під окупацією 45 днів. Після того, як рашистів вигнали з Київської області, Геннадій почав активно займатись волонтерством, а у червні 2022 року прийняв присягу та приєднався до Збройних Сил України.

Спершу чоловік набував військового досвіду, а через півтора року його перевели до 59-ї окремої механізованої бригади на Запорізький напрямок у "Культурний Десант".

Геннадій Попенко / Фото з інстаграму Попенка

У листопаді 2024 року стало відомо, що актор травмувався під час тренувань.

У мене подвійний перелом саме в колінному суглобі, травмовані кілька груп зв'язок, і найстрашніше, що одна група зв'язок, передня хрестоподібна, розірвана взагалі. Її немає, а вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно купи, як єдиний організм,

– пояснив Геннадій.

У колінному суглобі актора зараз багато металу – болти та титанові імпланти, що утримують суглоб у потрібному стані.

Даніель Салем

Спершу чоловік служив у територіальній обороні, звідки перейшов безпосередньо на передову. Салем брав активну участь у визволенні Херсонщини. У жовтні 2024 року військовий отримав офіційне посвідчення учасника бойових дій. Відомо, що він має військовий досвід у Бейруті й Лівані та медичну освіту.

Даніель Салем / Фото з інстаграму військового

Нещодавно чоловік зізнався, що ходить до психолога, а от за здоров'ям йому не вдається так ретельно слідкувати.

Взагалі нічого не чую на ліве вухо. Коли отримав кулю в бронік, у мене тріснула лопатка, і при змінах температури відчуваю сильний біль. Але не вистачає часу займатися здоров'ям, якщо чесно. Це дуже поганий приклад,

– наголосив захисник.

YARMAK

26 лютого 2022 року музикант пішов добровольцем. Спочатку він з'явився мобілізуватися до Голосіївського військкомату, але тривалий час перебував в охоронній роті при військкоматі, поки ЗСУ не вигнали російську армію з Київської області.

Репер був бійцем у підрозділі, а з вересня 2023 року очолив підрозділ операторів дронів-камікадзе. FPV-дронами Олександр почав займатися ще тоді, коли така техніка була тільки у ГУР, СБУ та спецпідрозділу.

Репер YARMAK / Фото з інстаграму військового

Улітку 2022-го Олександр долучився до "Культурного десанту" і разом із Колею Сергою, Сашею Чемеровим та Женею Галичем їздили на передову, до шпиталів і деокупованих міст, аби підтримати захисників і місцевих.

Коля Сєрга

Співак має звання старшого лейтенанта ЗСУ та несе службу в "Культурному десанті". Там він з іншими зірками дає концерти для військовослужбовців і для мешканців деокупованих чи прифронтових територій.

Коля Сєрга із Валерієм Залужним / Фото з інстаграму співака

Музикант запевнив, що після закінчення війни залишиться у лавах Збройних сил і працюватиме з ветеранами.

Сергій Мартинюк

Улітку минулого року фронтмен гурту "Фіолет" добровільно вступив у військо та пройшов військовий вишкіл. Музикант казав, що йому "важливо відчувати потрібність і користь у цій війні".

Сергій Мартинюк / Фото з інстаграму музиканта

Тамерлан (Юрій Толоконніков)

Співак Тамерлан на початку повномасштабного вторгнення вступив до Сил територіальної оборони, а згодом став добровольцем у ЗСУ. Його дружина розсекретила, що він працює з БпЛА.

Тамерлан / Фото з інстаграму співака

Наприкінці серпня захисник показався у військовій формі та бронежилеті поблизу дорожнього знаку з назвами трьох російських населених пунктів: Дияконово, Рильськ і Суджа. Артист не став ділитися подробицями.

Юрій Юрченко (гурт Yurcash)

Музикант став добровольцем 49 окремого стрілецького батальйону "Карпатська січ" імені Олега Куцина. Артист пережив багато "прильотів" і мініконтузій, на жаль, втратив повноцінний слух в одному з вух.

На жаль, медики не змогли допомогти артисту з цією бідою, тому Юрій замовив спеціальні навушники, які дають можливість працювати на сцені.

Юрій Юрченко / Фото пресслужби артиста

Нагадаємо, що нещодавно учасник гурту Nazva Павло Гоц, зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін і реп-виконавець Міша Крупін долучились до лав ЗСУ.

Також сьогодні згадуємо усіх захисників і захисниць, які віддали життя у боротьбі за Україну. Вічна та світла їм пам'ять.