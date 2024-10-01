Про це стало відомо з інтерв'ю Галича для редакції Show 24. У розмові чоловік зазначив, що зараз відряджений у місто Київ.

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На запитання про свої нинішні обов'язки Женя Галич відповів коротко.

Це не те, про що можна говорити, але зведімо це до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил,

– поділився лідер гурту O.Torvald.

Женя Галич розповів про найстрашніший день на фронті

Військовослужбовець також зізнався, яким був його найстрашніший день на фронті. Восени 2022 року чоловік з побратимами потрапив в оточення у селі Ямпіль.

Я думав, що, швидше за все, ми звідти не вийдемо. Було багато смертей навколо. Було страшно. Я боявся, що більше ніколи не побачу близьких людей,

– відверто розповів Женя Галич.

Женя Галич – музикант та військовослужбовець / Фото пресслужба

Попри це, Галич каже, що є історії з фронту, які він згадує з усмішкою на обличчі.

Повне інтерв'ю з Женею Галичем читайте на нашому сайті.

Зазначимо, що в інтерв'ю Женя також висловився про втікачів та ухилянтів. Лідер гурту O.Torvald вважає, що всі, хто порушують закон, злодії. Це стосується й тих, що допомагають його порушувати. Крім того, на думку музиканта, потрібно обмежити в'їзд в Україну людям, які виїхали протизаконно.