Чимало представників українського шоубізнесу взяли до рук зброю та не побоялись російського ворога, який 24 лютого 2022 року розпочав повномасштабну війну на території нашої країни. Ця трагічна подія не тільки об'єднала народ, а й показала справжні обличчя тих, хто вів подвійні ігри, а потім виявився справжнім зрадником.

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Попри це нашад держава продовжує мужньо протистояти країні-агресорці, а найкращі сини й доньки віддають найцінніше, що у них є. У великому матеріалі Show 24 розповідаємо про тих знаменитостей, які долучились до війська після 24 лютого, про тих, хто зазнав поранення, і тих, хто взяв до рук зброю зовсім нещодавно.

Олександр Положинський

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, співак майже одразу підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. З травня 2022 року Положинський перебував на службі в 47 батальйоні (тепер це вже бригада), а за певний час навіть став командиром відділення.

Олександр Положинський / Фото з інстаграму співака

Музикант пройшов бойове хрещення під обстрілами, зустрів 50-річчя на фронті, однак просить не називати його героєм чи захисником. Минулого року Сашко попрощався з 47 ОМБр "Маґура" та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. Але згодом у співака почались значні проблеми зі здоров'ям.

Через це Положинському запропонували запустити власну програму на "Армія ФМ".

Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але якщо наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною,

– розповів музикант.

Віктор Розовий

Український гуморист ще у 2014 році хотів піти на фронт, але через низку життєвих обставин йому тоді не вдалось цього зробити. Події 24 лютого 2022 року стали для Віктора певним тригерним нагадуванням, яким він скористався.

Наприкінці лютого чоловік пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ. На фронті висвітлював різні події, а також брав безпосередню участь у бойових діях. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

Віктор Розовий / Фото з інстаграму військового

21 березня 2024 року Віктор зазнав важкого уламкового поранення голови. Чоловіку провели низку операцій. Сьогодні комік проходить реабілітацію в Україні. Лікарі зберігають оптимізм щодо того, що він з часом відновить здатність самостійно ходити, хоча перспективи повного відновлення функцій його руки є менш оптимістичними.

Андрій Хливнюк

На початку повномасштабної війни лідер гурту "Бумбокс" доєднався до лав тероборони. Він захищав Київ від окупантів. Під час мінометного обстрілу Андрій отримав пошкодження обличчя. Коли рана загоїлась, він повернувся до служби та відправився на Схід.

Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму співака

Сьогодні колектив поєднує дві сфери життя. Частково вони виступають за кордоном і збирають гроші на ЗСУ, а коли повертаються додому – їдуть на фронт виконувати бойові завдання. Хливнюк – пілот ударного дрона Punisher, і також командир підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входить розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.

Цього року Андрій отримав нагороду від РНБО "Захиснику України". Її вручають за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки й оборони України та за сумлінну військову службу, героїзм і професіоналізм.

Віталій Козловський

Співак вступив до лав ЗСУ у червні 2023 року та служив у різних військових частинах. Спочатку був військовослужбовцем Національної гвардії, але згодом його перевели до ЗСУ.

За словами Козловського, він ледь не загинув на фронті. Це сталося наприкінці листопада 2023 року. Їхні з побратимами позиції обстрілювали окупанти протягом 3 годин. У той момент, як пригадував Віталій, він уже попрощався з життям.

Віталій Козловський / Фото з інстаграму артиста

Наразі він долучився до Національного президентського оркестру Міністерства оборони України. Козловський ділився, що у нього посада рядового солдата і ніхто ніяких привілеїв не дає. Артист виходить у наряди та займається військовою справою. До слова, 25 лютого цього року у Віталія народився первісток Оскар.

Даніель Салем

Чоловік на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до армії. Спочатку Даніель служив у теробороні, а пізніше відправився на передову.

Даніель Салем / Фото з інстаграму телеведучого

Зараз телеведучий є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена", та має позивний "Сойєр". Салем брав участь у боях з деокупації Херсонської області й неодноразово зазнавав поранень і контузії.

Під час першого обстрілу Салем прощався із життям, адже на них цілився ворожий танк. На щастя, тоді вдалось врятуватись. Але у результаті другого обстрілу в Миколаєві Даніель отримав легку контузію і втратив слух на ліве вухо.

Згодом чоловік травмував спину на передовій. Як розповідав він сам: "Отримав кулю в бронік".

YARMAK

З перших днів повномасштабного вторгнення репер вирішив стати на захист рідної країни. 26 лютого 2022 року музикант пішов добровольцем. Спочатку він з'явився мобілізуватися до Голосіївського військкомату, але тривалий час перебував в охоронній роті при військкоматі, поки ЗСУ не вигнали російську армію з Київської області.

Олександр Ярмак / Фото з інстаграму репера

Далі репер був бійцем у підрозділі, а з вересня 2023 року очолив підрозділ операторів дронів-камікадзе. FPV-дронами Олександр почав займатися ще тоді, коли така техніка була тільки у ГУР, СБУ та спецпідрозділу.

Улітку 2022-го Олександр долучився до "Культурного десанту" і разом із Колею Сергою, Сашею Чемеровим та Женею Галичем їздили на передову, до шпиталів і деокупованих міст, аби підтримати захисників і місцевих.

Нещодавно артист отримав нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест". Таку відзнаку можуть здобути особи рядового і сержантського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Дмитро Дікусар

Чоловік уже понад 2 роки служить у Збройних силах України. Він розповідав, що не думав, що війна затягнеться так на довго, але не шкодує про свій вибір стати на захист України.

Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму хореографа

За час служби захисник лише кілька разів був у відпустці. Дмитро зізнався, що йому складно повернутися до звичайного цивільного життя, оскільки відчуває дискомфорт.

Хореограф не раз зазначав, що має намір бути на фронті аж до самої перемоги. А після закінчення війни не хоче виїжджати за кордон, адже планує займатися відбудуванням післявоєнної України.

Тарас Тополя

Після 24 лютого 2022 учасники українського гурту "Антитіла" приєдналися до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.

Учасники гурту "Антитіла" / Фото з інстаграму колективу

Спочатку підрозділ дислокувався в Київській області, але згодом його перенаправили на північ від Харкова. Фронтмен гурту у війську був на посаді водія-санітара. Але майже два роки тому Тополю разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій.

Тарас розповідав, що їх вивели за наказом у резерв, і за тим же наказом можуть повернути на фронт. Чоловік зазначав, що мріє бути причетним до контрнаступу в Криму.

Олег "Фагот" Михайлюта

Вокаліст гурту "Танок на майдані Конго" із перших днів долучився до захисту України. Спершу чоловік був у батальйоні "Реванш", але на "нуль" його не відправляли, бо Олег став очільником батальйону в інших справах.

Олег Михайлюта / Фото з інстаграму музиканта

Згодом артист пішов волонтерити та збирати гроші концертами на потреби армії. Фагот заявляв, якщо буде потреба повернутись до війська, то він це зробить і вже готується до такого розвитку подій.

Геннадій Попенко

На початку повномасштабного вторгнення чоловік із сім'єю перебував у Іванковому Київської області. На жаль, селище майже одразу опинилось під російською окупацією. Перші дні родина жила в погребах і пробула під окупацією 45 днів.

Після того, як рашистів вигнали з Київської області, Геннадій почав активно займатись волонтерством, а у червні 2022 року прийняв присягу та приєднався до Збройних Сил України.

Геннадій Попенко / Фото з інстаграму ведучого

Спочатку чоловік служив у одному з підрозділів, де набував військового досвіду. А через півтора року його перевели до 59-ї окремої механізованої бригади на Запорізький напрямок у "Культурний Десант".

Коля Сєрга

Український співак від початку повномасштабної війни без вагань став на захист України. Сєрга має звання старшого лейтенанта ЗСУ та несе службу в "Культурному десанті". Там він з іншими зірками дає концерти для військовослужбовців і для мешканців деокупованих чи прифронтових територій.

Коля Сєрга / Фото з інстаграму музиканта

В одному з інтерв'ю співак заявив, що після закінчення війни залишиться у лавах Збройних сил і працюватиме з ветеранами.

Сергій Мартинюк

Улітку цього року фронтмен гурту "Фіолет" добровільно вступив у військо та пройшов військовий вишкіл.

Сергій Мартинюк / Фото з інстаграму співака

В інтерв'ю 24 Каналу Сергій розповів, що йому потрібно від боротьби з російським ворогом.

Можна виголошувати багато пафосних слів та декларацій – і це нормально! – але особисто я хочу елементарного – відчувати свою потрібність, користь в цій боротьбі. Зараз ніхто не має лишатися осторонь – це вже давно не війна ідеологій, це війна на виживання українців. Шкода, що це розуміє меншість,

– сказав музикант.

Тамерлан (Юрій Толоконніков)

У час російсько-української війни співак відмовився від музичної кар'єри та став на захист Батьківщини. Спершу він вступив до лав тероборони, а згодом почав нести службу як доброволець ЗСУ. За словами дружини співака, чоловік виконує бойові завдання та спеціалізується на темі БпЛА.

Тамерлан / Фото з інстаграму артиста

У січні Міністр оборони нагородив Темерлана відзанкою "За сприяння обороні". Наприкінці серпня захисник показався у військовій формі та бронежилеті поблизу дорожнього знаку з назвами трьох російських населених пунктів: Дияконово, Рильськ і Суджа. Артист не став ділитися подробицями.

Женя Галич

З початку російського вторгнення співак спочатку займався волонтерством, а вже у квітні поповнив лави війська у складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони. На фронті також перебуває гітарист гурту O.Torvald.

Женя Галич / Фото з інстаграму музиканта

Артист запевняє, що знайшов баланс між музикою та війною.

Я жодного разу не був у турі за три роки. Бував на разових концертах, виїздах. Найдальший виїзд був до Львова. Я приїхав, відіграв концерт, сів у поїзд, повернувся в Краматорськ,

– зазначав артист.

Сьогодні Галич продовжує виконувати завдання на фронті.

Андрій Лузан

Український гуморист і засновник проєкту "Леви на джипі" влітку цього року вирішив мобілізуватись.

Андрій Лузан / Фото з інстаграму коміка

Андрій уже закінчив проходження базового військового вишколу, який тривав понад місяць. За цей час він здобув навички зі стрільби, роботи з інженерною технікою, тактики ведення бою, облаштування оборонних позицій тощо. Після цього чоловік склав присягу на вірність народові України та отримав шеврон з написом LNJ – "Леви на джипі". Наступним етапом служби Лузана стане фахова підготовка.

Шоумен служитиме в Силах безпілотних систем. За словами гумориста, він під час тестів з фізичної підготовки демонстрував найкращі результати серед кількох рот.

Ілля Рибальченко

Чоловік був учасником романтичного проєкту "Холостячка". Хоч переможцем і не став, однак його медійність піднялась на високий рівень. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. За певний проміжок часу Ілля вийшов на звʼязок і повідомив, що зазнав поранення в плече на півдні України.

Ілля Рибальченко / Фото з інстаграму Іллі

Спершу чоловік пересувався на інвалідному візку, а зараз ходить за допомогою милиць. На сторінці в інстаграмі він повідомив, що війна забрала дуже багато здоров'я. Минулого року був важкий перелом руки зі зміщенням, а зараз – потрійний перелом гомілки та сиве волосся.

Сергій Жадан

З початком повномасштабної війни Сергій активізувався із волонтерською діяльністю. Брав участь у благодійних заходах, підтримував військових, збирав кошти, які спрямовував на потреби ЗСУ.

На початку червня музикант повідомив, що долучився до Сил Оборони. Він опублікував світлину у військовій формі та поділився, що долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія".

Сергій Жадан / Фото з інстаграму артиста

Жадан ділився, що здобув неабиякий досвід завдяки військовому вишколу. Попри свій статус відомого музиканта, чоловік підкреслив, що ні він, ні його колеги не отримували жодних "особливих умов" під час навчання.

Міша Крупін

Екслідер гурту "Корупція" добровільно мобілізувався до української армії. Влітку він розповідав, що проходить додаткові обстеження.

Міша Крупін / Фото з інстаграму артиста

У вересні чоловік мав з'явитись у ТЦК, а після того відправитись на військові навчання. Крупін заявляв, що має бажання служити в Головному управлінні морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Нагадаємо, що перед тим музикант долучився до "Культурного десанту".

Гурт "Будьмо"

Прикарпатський колектив виступив із благодійним концертом у Калуші, а після цього чоловіки отримали повістки. Вони пройшли військово-лікарську комісію та приєднались до лав ЗСУ.

Музиканти гурту "Будьмо" / Фото з фейсбуку Ростислава Коваля

Музиканти підтвердили, що поповнили лави війська і тепер є частиною 102 окремої бригади територіальної оборони.

У цей нелегкий час для нашої держави, ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройних Сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО! За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ! Ми обіцяємо, що і надалі будемо тішити вас новими піснями й віримо, що зможете нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа!

– написали артисти.

Юрій Юрченко (гурт Yurcash)

Початок повномасштабної війни став для артиста відповідною крапкою з якої почався його шлях на фронт. Юрченко – доброволець 49 окремого стрілецького батальйону "Карпатська січ" імені Олега Куцина.

Юрій Юрченко / Фото пресслужба артиста

Артист пережив багато "прильотів" і мініконтузій, на жаль, втратив повноцінний слух в одному з вух. На фронті музикант неодноразово підіймав бойовий дух побратимам, щоб українська музика лунала навіть у таких складних умовах.

Максим Неліпа

Український шоумен і ведучий приєднався до війська у березні 2022 року. Максим зрідка ділиться інформацією про службу, однак відомо, що сьогодні він командир розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ.

Максим Неліпа / Фото з інстаграму захисника

У січні цього року Неліпа повідомив, що його підрозділ виконує завдання на Бахмустькому напрямку. Їм не вистачає автотранспорту, тому закликає долучатись до допомоги зі збору коштів.

Тож сьогодні Україна дійсно має ким пишатись, адже її діти не піддались страху, а проявили справжній патріотизм і любов до рідної країни.

Крім того, згадуємо і схиляємо голову перед тими, які віддали своє життя за незалежність у боротьбі з ворогом. Нехай пам'ять про полеглих захисників і захисниць живе вічно, а мир і перемога якнайшвидше прийдуть до українських осель.