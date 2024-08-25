Місцеві ЗМІ повідомили, що учасники гурту "Будьмо" отримали повістки 21 серпня, після виступу в Калуші. Після цього вони пройшли ВЛК та мобілізувалися.

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Лідер гурту Ростислав Коваль підтвердив, що музиканти поповнили лави війська. Вони приєдналися до 102 окремої бригади територіальної оборони.

У цей нелегкий час для нашої держави, ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройних Сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО! За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ! Ми обіцяємо, що і надалі будемо тішити вас новими піснями й віримо, що зможете нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа!

– написав артист.



Музиканти гурту "Будьмо" / Фото з фейсбуку Ростислава Коваля

Після мобілізації гурт "Будьмо" зі зрозумілих причин скасував заплановані концерти, які мали відбутися 23 і 25 серпня. Ймовірно, зараз учасники проходять базову військову підготовку.