Артист написав щире звернення до співвітчизників. Він нагадав, що боротьба з Росією досі триває.
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Співак наголосив, що незалежність починається з кожного з нас.
Незалежна країна – в першу чергу, це країна незалежних людей! Людей, які своїми вільними поглядами, цінностями, принципами, діями та вчинками, доводять не тільки любов до своєї країни, але й ідентифікують себе в ній. Країна сильних, мужніх, вільних, сучасних людей. Боротьба триває,
– зазначив Галич.
Євген додав, поки ми разом – ми сила.
Вічна слава всім, хто віддав свої життя за незалежність… Сили духу, терпіння, підтримки всім, хто обрав шлях боротьби й боронить країну,
– підсумував виконавець.
До того ж він поділився новою світлиною з фронту. На рідкісному фото Женя Галич у військовій формі сидить на танку, де також можна побачити синьо-жовтий стяг.
Цікаво, що з Днем Незалежності українців вітають не лише вітчизняні зірки. Так, голлівудський актор Лієв Шрайбер записав відеозвернення українською мовою, чим дуже розчулив своїх шанувальників.