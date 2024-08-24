Що цікаво, 24 серпня – подвійне свято для артистки. У цей день також народився її син – Руслан Євдокименко. Чоловіку цьогоріч виповнилося 54 роки.

До теми Маємо пам'ятати наших героїв, – українські зірки розчулили привітаннями з Днем Незалежності

Так, спершу Ротару запостила фото українського прапора, який видніється на тлі культового монумента "Батьківщина-мати".

З Днем Незалежності, Україно,

– зазначила під світлиною зірка.



Софія Ротару привітала українців з Днем Незалежності / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, вона опублікувала архівну фотографію зі своїм сином, де молода Софія Ротару обіймає Руслана, коли той щось показує в камеру.

З Днем народження, любий мій сину,

– написала виконавиця.



Софія Ротару показала архівне фото з сином Русланом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, навколо місцезнаходження Ротару тривають спекуляції: джерела повідомляють різну інформацію. Так, Ауріка Ротару, сестра артистки, стверджує, що Софія проживає у власному маєтку, розташованому в селі П'ятихатки під Києвом. Натомість російський продюсер Ілля Салагані заявляв, що виконавиця придбала будинок в Італії й наразі проживає там з родиною. Тим часом продюсер Леонід Дзюник припускає, що співачка оселилася в США, зберігаючи при цьому українське громадянство. Попри це Софія Ротару публічно не коментує ці заяви, не підтверджуючи й не спростовуючи жодних припущень щодо свого місцеперебування.