Так, у 33 День Незалежності знаменитості розчулили виконанням гімну та українських пісень. Деякі з них також декламували вірші та запостили відеозвернення, які розчулюють до сліз.

Не пропустіть Честь і слава нашим воїнам, – Андрій Хливнюк, який у ЗСУ, привітав українців з Днем Незалежності

Блогер Євген Янович презентував щемливе відео про 33 причини, за які він любить Україну.

За бабусин календар і килим на стіні, за "Є" та "Ї", за борщ та голубці, і піцу. Точніше за те, що ми навіть її готуємо краще, ніж в Неаполі. За чай у підстаканниках, що відстукує дорогу додому, за море і гори,

– сказав у щемливому ролику шоумен.

Відеозвернення також записала переможниця Євробачення-2004 Руслана. Співачка "освідчилася в коханні Україні".

Коли я чую твоє ім'я, всередині мене щось спалахує. Україно! Я люблю тебе. За Трипілля і "Червону Руту". За Карпати й за Дніпро. За людей! Безстрашних, сміливих і натхненних. Україно! Я захищатиму твою красу завжди! Це про тебе слова Лесі Українки: "Ти жива! Ти в серці маєш те, що не вмирає",

– підкреслила виконавиця.

Крім того, допис-привітання з Днем Незалежності поширила й Джамала. Артистка поділилася кадрами з нової фотосесії, де постала у білому вбранні з соняхами. Також є фото співачки в ковдрі.

Хочу для нас перемоги, щоб усі були живі та здорові! Мені здається, любов до Батьківщини схожа на любов до мами. Ти не знаєш, коли її полюбив, ти любив її завжди,

– зазначила під світлинами зірка.

У День Незалежності Наталка Денисенко розчулила шанувальників віршем Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри".

Моя сім'я робить все, щоб свобода – лишалася пріоритетом серед нашого суспільства! Наша земля дала мені нестримну життєдайну енергію, весь мій рід з української землі, всі мої таланти я реалізувала саме тут,

– підкреслила акторка.

Водночас Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", продекламував вірш "Лише в єдності Перемога".

Зірка "Одного разу під Полтавою" поширила святкову фотосесію з синами, де сім'я позувала серед поля у вишиванках.

Кожен з нас гідно несе звання українця, відстоюючи свої права, незважаючи ні на що! Ми довели вже всім, що витримаємо всі незгоди та труднощі, які приносить доля. Ми маємо пам'ятати наших героїв, завдяки яким, кожен сьогодні може святкувати надзвичайно важливе свято у ріднім краю,

– наголосила акторка.

Тімур Мірошниченко з дружиною та чотирма дітьми у святковий день виконали гімн. Вони записали це на відео, яке опублікували в соціальних мережах. У ролику багатодітна родина також постала у вишиванках.

Хор Мірошниченків вітає любу Україну з Днем Незалежності. Твоє майбутнє в надійних руках! Ми виховаємо достойних, вільних українців. Щоб тобі ніколи не було соромно за своїх дітей,

– зазначили зіркові батьки.

З нагоди Дня Незалежності Анна Трінчер теж заспівала гімн України. Його вона виконала у супроводі музичного інструменту хендпану.

Я знаю, що варіації та переспівки класичної інтерпретації гімну не дуже сприймаються… Це урочиста пісня, що є символом незламності великої країни, але я взяла на себе сміливість зробити її так, як я по-справжньому відчуваю,

– поділилася виконавиця.

Гурт "Океан Ельзи" також долучився до привітань, підкресливши важливість незалежності та відповідальності.

Незалежність підіймає на крилах, відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети,

– написали музиканти.

Серед зірок, які також привітали Україну з Днем Незалежності, були Наталія Могилевська, Юлія Саніна, Ілона Гвоздьова та багато інших.

Як інші зірки привітали Україну з Днем Незалежності / Скриншоти з інстаграм-сторіс