Артист наразі служить на Херсонщині. Однак, співак знайшов час і звернувся до українців у такий важливий день, передає Show24.

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Андрій записав відео, де насамперед побажав громадянам здоров'я. Хливнюк подякував бійцям України, які захищають кордони країни та вшанував пам'ять загиблих.

Привіт усім з Херсонщини. Користуючись нагодою, я маю честь привітати усіх наших добрих людей з чудовим святом – Днем Незалежності України. Честь і слава нашим воїнам, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну від агресора. Вічна пам'ять усім загиблим. Слава Україні! Героям слава!

– поділився фронтмен "Бумбоксу".

Андрій Хливнюк привітав українців з Днем Незалежності: дивіться відео онлайн

Для довідки! Від початку вторгнення музикант долучився до ЗСУ. Він служить на Херсонському напрямку, де спеціалізується на повітряній розвідці. Хливнюк є пілотом ударного дрона та обіймає командну посаду керівника підрозділу і двох екіпажів. Це дає йому можливість поєднати творчу діяльність і військову.

Нагадаємо, українців вже привітало президентське подружжя Зеленських. Олена зазначила, що хоч з незалежністю і народжуються, громадяни мають бути завжди готові її відстояти. Попри зазіхання Росії на самостійність України, громадяни продовжують за неї боротися. Водночас Володимир наголосив, що наша країна продовжує підкорювати серця світу, а також є прикладом, як не боятися президента Росії. Зеленський заявив, що українцям потрібен мир і спокій на своїх землях.