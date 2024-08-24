24 серпня, сьогодні, українці відзначають 33-тю річницю проголошення незалежності України. З цієї радісної нагоди Олена Зеленська опублікувала привітання зі святом.

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Дружина президента зазначила, що хоч з незалежністю і народжуються, громадяни мають бути завжди готові її відстояти. За словами Олени, право бути українцями наш народ щодня захищає на полі бою. Водночас незалежність України – важлива для інших країн, оскільки там, де починається поневолення вільного народу, закінчується безпека всього світу. Попри зазіхання Росії на самостійність України, громадяни продовжують за неї боротися.

Незалежність – це свобода. Незалежність означає й право бути собою. Для когось незалежність – даність. А ми як ніхто усвідомили її цінність. Сьогодні – 33 роки незалежності України, із яких десять їй випало захищатися від загарбання. І вже третій рік – битися всією країною. Усім серцем. З Днем Незалежності, Україно,

– підкреслила перша леді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже також привітав громадян з Днем Незалежності. Він наголосив, що наша країна підкорює серця світу, а також є прикладом, як не боятися лідера Росії. Водночас Зеленський заявив, що українцям потрібен мир і спокій на своїх землях – вздовж усього кордону протяжністю 6992 кілометри.