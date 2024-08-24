Музична добірка Show24, що охоплює період з 1991 до 2024 року, підкреслює багатство та розмаїття української музичної культури. Кожен трек – це окрема сторінка нашої історії, закарбована у мелодіях, відтак викликає хвилю ностальгії та яскравих спогадів у слухачів. Наступні 33 пісні віддзеркалюють суспільні зміни, що відбулися за роки незалежності.

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1991

"Брати Гадюкіни" стали однією з перших рок-груп, які заспівали українською мовою. Їхній трек "Ми хлопці з Бандерштату" вдало поєднав сатиру, патріотизм і рок-н-рол, захопивши серця молоді на початку 90-х років.

"Брати Гадюкіни" – "Ми – хлопці з Бандерштату": дивіться відео онлайн

1992

Композиція "Божевільна" стала одним із проривних хітів Ірини Білик, який приніс їй славу на українській поп-сцені.

Ірина Білик – "Божевільна": дивіться відео онлайн

1993

"То моє море" співачки Вікторії Врадій, більш відомої як Сестричка Віка, залишається улюбленою піснею для багатьох шанувальників української естради 90-х.

Віка Врадій – "То моє море": дивіться відео онлайн

1994

Композиція Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені" стала однією з головних в репертуарі співака. Пісня отримала значну кількість ротацій на радіостанціях й досі залишається в плейлистах українців.

Віктор Павлік – "Ти подобаєшся мені": дивіться відео онлайн

1995

"Вона" гурту "Плач Єремії" стала революційним досягненням для української рок-музики. Трек завоював величезну популярність серед українців і продовжує залишатися улюбленим для багатьох шанувальників.

"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео онлайн

1996

У цей рік творчість Олександра Пономарьова активно набирала популярності, відтак одним із його перших хітів стала пісня "Зранку до ночі". Згодом також вийшов дебютний студійний альбом виконавця із такою ж назвою.

Олександр Пономарьов – "Зранку до ночі": дивіться відео онлайн

1997

Трек "Весна" гурту ВВ набув широкої популярності в Україні, ставши неофіційним гімном весни. Відома своїм поєднанням елементів року та фолку, а також оптимістичним настроєм, пісня є однією з найвідоміших для бенду.

"Воплі Відоплясова" – "Весна": дивіться відео онлайн

1998

Ностальгію в багатьох слухачів, ймовірно, викличе й композиція попгурту з Дніпра "Шао? Бао!". Пісня колективу "Купила мама коника" стала справжнім хітом 1990-х. Її легкий та веселий мотив швидко запам'ятовувався і подобався як дітям, так і дорослим.

"Шао? Бао!" – "Купила мама коника": дивіться відео онлайн

1999

Романтична композиція Наталії Могилевської під назвою "Місяць", що продемонструвала потужний вокал співачки, швидко завоював популярність серед шанувальників.

Наталія Могилевська – "Місяць": дивіться відео онлайн

2000

"Чомусь так гірко плакала вона" закріпила статус Пономарьова як одного з найпопулярніших виконавців України. Трек досі залишається однією з найвідоміших пісень артиста.

Олександр Пономарьов – "Чомусь так гірко плакала вона": дивіться відео онлайн

2001



"Квітка" гурту ОЕ оспівує швидкоплинність та крихкість кохання. Ця лірична пісня спонукає до роздумів про природу почуттів.

"Океан Ельзи" – "Квітка": дивіться відео онлайн

2002



Трек "Буча-Чака" вразив меломанів своїм динамічним звучанням завдяки міксу репу та року з елементами фолку.

"Тартак" – "Буча-Чака": дивіться відео онлайн

2003

"Спи собі сама" гурту "Скрябін" – глибока пісня про самотність, розчарування в коханні та внутрішню боротьбу. Композиція резонує з емоційними переживаннями багатьох слухачів, що й, зокрема, вплинуло на її популярність.

"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

2004

Хіт Руслани "Дикі танці" забезпечив Україні перемогу на пісенному конкурсі Євробачення, що принесло їй широку популярність по всій Європі. Відтоді композиція стала символом тріумфу української музики на світовій сцені.

Руслана – "Дикі танці": дивіться відео онлайн

Особливу увагу також привертають пісні, які набули значення не лише в музичному, а й у суспільно-політичному контексті. Наприклад, "Разом нас багато", випущена у 2005 році, стала гімном Помаранчевої революції в Україні.

2005

"Ґринджоли" – "Разом нас багато": дивіться відео онлайн

Шалену популярність у свій час також отримали співачки Lama, яка згодом зникла з шоубізнесу на понад 10 років. Водночас її сингл "Літак" про прагнення до свободи та мрій у свій час припав до душі багатьом слухачам.

2006

Lama – "Літак": дивіться відео онлайн

2007

Трек "Танці", який співала Гайтана, став головним хітом на дискотеках через свій запальний приспів та позитивну енергетику.

Гайтана – "Танці": дивіться відео онлайн

2008

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Серед українців швидко завоювала популярність також композиція Doroga гурту Mandry, яка заглиблюється у самопізнання. Трек органічно поєднує в собі елементи фолку та року, зачаровуючи прихильників.

Mandry – Doroga: дивіться відео онлайн

Крім того, запальні пісні гуртів ТІК і DZIDZIO збирали немало прослуховувань. Так, у 2009 легка й дещо абсурдна композиція "Сірожине пірожине", завдяки легкому мотиву й гумористичному тексту, сподобалась різній аудиторії. Трек полюбили як діти, так і дорослі.

2009

ТІК – "Сірожине пірожине": дивіться відео онлайн

2010

"Не дощ" став одним з найбільших україномовних хітів у кар'єрі Тіни Кароль

Тіна Кароль – "Не дощ": дивіться відео онлайн

2011

"Ялта" – це комедійна пісня про відпочинок у Криму. Легка для сприйняття тематика зробила її улюбленою на літніх вечірках.

DZIDZIO – "Ялта": дивіться відео онлайн

2012

Кузьма Скрябін випустив глибоко особистий трек "Мам". Привабливість пісні можна пояснити її щирістю, простотою та емоційністю.

"Скрябін" – "Мам": дивіться відео онлайн

2013

Ліричний сингл Ірини Федишин "Долоньки" привернув увагу своєю чарівною мелодією, романтичною атмосферою та захопливим виконанням.

Ірина Федишин – "Долоньки": дивіться відео онлайн

2014

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Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoboy, випустив трек під назвою "Кохання". Пісня містить глибокий текст у поєднанні зі зворушливою мелодією.

Pianoбой – "Кохання": дивіться відео онлайн

2015

"Човен" колективу "Один в каное" завоювала серця багатьох українців своїм проникливим текстом і ніжним виконанням.

"Один в каное" – "Човен": дивіться відео онлайн

2016

"1944" набула значної популярності після перемоги Джамали на Євробаченні, привернувши увагу до історії кримських татар та сучасної ситуації в Криму.

Jamala – "1944": дивіться відео онлайн

2017

Юлія Саніна створила композицію, яка символізує близькість людини з природою. Трек вирізняється своїм ліричним настроєм, що контрастує з типовим потужним звучанням THE HARDKISS.

THE HARDKISS – "Журавлi": дивіться відео онлайн

2018



"Плакала" має унікальне звучання, яке органічно поєднує сучасні електронні ритми з традиційними фольклорними елементами, а також емоційно заряджений текст, що й зробило трек мегапопулярним як в Україні, так і за її межами.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео онлайн

2019

Потужний дует, який поєднує рок-звучання "Бумбоксу" з сильним вокалом Тіни Кароль розповідає про глибокі почуття. Цікаво, що пісня "Безодня" й досі не втрачає свою актуальність поміж українськими поціновувачами музики.

"Бумбокс" і Тіна Кароль – "Безодня": дивіться відео онлайн

2020

"Дежавю" стала популярною завдяки приспіву, який легко запам'ятовується, сучасному звучанню та емоційному вокалу Артема Пивоварова.

Артем Пивоваров – "Дежавю": дивіться відео онлайн

2021

Трек "Гуси" став несподіваною сенсацією на музичній сцені, зачарувавши слухачів своїм легким та гумористичним тоном. Популярність треку пояснюється: веселим, безтурботним настроєм та яскравим образом Wellboy, який привернув увагу молодіжної аудиторії.

Wellboy – "Гуси": дивіться відео онлайн

2022

Stefania Kalush Orchestra, яка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення у 2022 році, стала для українців знаковою.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Завершується список треками – "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла" та "Teresa&Maria" у виконанні alyona alyona & Jerry Heil, які відображають сучасні реалії та дух незламності українського народу.

2023

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa&Maria: дивіться відео онлайн

Водночас українська музика щодень розвивається і з'являється чимало нових крутих виконавців. Найпопулярніші з них – SadSvit, KOLA, Tember Blanche, SHUMEI, OTOY, YAKTAK та багато інших.